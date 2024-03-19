Вранці 19 березня в командуванні ЗСУ розповіли, що за минулу добу відбувалось 61 бойове зіткнення. Росія завдала 7 ракетних ударів та 70 авіаційних, а також 110 обстрілів з РСЗВ, що призвело до жертв серед мирного населення.

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Непохитність та мужність ЗСУ

Волинський та Поліський напрямки. Ситуація стабільна, без змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог активізував диверсійну діяльність, але наші війська уважно стежать за змінами.

Куп'янський напрямок. Росіяни намагалися штурмувати, але наші війська відбили 3 атаки в районі Синьківки.

Лиманський напрямок. Захисники відбили 4 спроби ворога прорвати оборону біля Тернів.

Бахмутський напрямок. Наші війська успішно відбили 7 атак противника в районах таких населених пунктів: Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Авдіївський напрямок. Відбито 9 атак ворога в районі таких населених пунктів: Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське.

Лінія фронту в районі Авдіївки: дивіться на карті від DeepState

Новопавлівський напрямок. Сили оборони стримують ворога, який 25 разів намагався прорвати лінію оборони.

Оріхівський напрямок. Окупанти атакували 9 разів, але наші захисники стоять міцно в районах Старомайорське та Роботине.

Що відбувається на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

Херсонський напрямок. Ворог здійснив 3 штурми, але наші війська відстояли позиції.

Попри ворожі атаки, наші воїни продовжують активні дії, завдаючи втрат загарбникам. Авіація Сил оборони вдарила по 9 районах зосередження ворога, підтверджуючи високий рівень готовності та ефективності наших сил.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту,

– констатують в Генштабі ЗСУ.

Українські захисники не припиняють боротьбу за кожен клаптик рідної землі, виявляючи приклади неймовірної стійкості та героїзму. Весь світ спостерігає за мужністю та відданістю Сил оборони України, які є символом незламності українського духу.

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Додамо, що вранці 19 березня у командуванні Збройних Сил повідомляли: за добу ворог втратив 840 представників особового складу. Загалом від початку вторгнення – 432 390 бійців.