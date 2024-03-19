Вранці 19 березня в командуванні ЗСУ розповіли, що за минулу добу відбувалось 61 бойове зіткнення. Росія завдала 7 ракетних ударів та 70 авіаційних, а також 110 обстрілів з РСЗВ, що призвело до жертв серед мирного населення.
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Непохитність та мужність ЗСУ
Яка ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState
Лінія фронту в районі Авдіївки: дивіться на карті від DeepState
Що відбувається на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState
Попри ворожі атаки, наші воїни продовжують активні дії, завдаючи втрат загарбникам. Авіація Сил оборони вдарила по 9 районах зосередження ворога, підтверджуючи високий рівень готовності та ефективності наших сил.
Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту,
– констатують в Генштабі ЗСУ.
Українські захисники не припиняють боротьбу за кожен клаптик рідної землі, виявляючи приклади неймовірної стійкості та героїзму. Весь світ спостерігає за мужністю та відданістю Сил оборони України, які є символом незламності українського духу.
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Додамо, що вранці 19 березня у командуванні Збройних Сил повідомляли: за добу ворог втратив 840 представників особового складу. Загалом від початку вторгнення – 432 390 бійців.