Утром 19 марта в командовании ВСУ рассказали, что за минувшие сутки происходило 61 боевое столкновение. Россия нанесла 7 ракетных ударов и 70 авиационных, а также 110 обстрелов из РСЗО, что привело к жертвам среди мирного населения.
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Непоколебимость и мужество ВСУ
Какая ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте от DeepState
Линия фронта в районе Авдеевки: смотрите на карте от DeepState
Что происходит на Запорожье: смотрите на карте от DeepState
Несмотря на вражеские атаки, наши воины продолжают активные действия, нанося потери захватчикам. Авиация Сил обороны ударила по 9 районах сосредоточения врага, подтверждая высокий уровень готовности и эффективности наших сил.
Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта,
– констатируют в Генштабе ВСУ.
Украинские защитники не прекращают борьбу за каждый клочок родной земли, проявляя примеры невероятной стойкости и героизма. Весь мир наблюдает за мужеством и преданностью Сил обороны Украины, которые являются символом несокрушимости украинского духа.
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Добавим, что утром 19 марта в командовании Вооруженных Сил сообщали: за сутки враг потерял 840 представителей личного состава. Всего с начала вторжения – 432 390 бойцов.