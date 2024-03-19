Российские захватчики ежедневно теряют личный состав и технику. Только за последние сутки россияне потеряли на фронте 840 единиц личного состава, однако потери могут быть больше, ведь посчитать их точное количество во время боев трудно.

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Потери врага на войне в Украине

личного состава – ориентировочно 432 390 (+840);

танков – 6819 (+10);

боевых бронированных машин – 13 049 (+35);

артиллерийских систем – 10 698 (+30);

РСЗВ – 1017 (+0);

средства ПВО – 721 (+1);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8318 (+10);

крылатые ракеты – 1922 (+0);

корабли /катера – 26 (+0);

подводные лодки – (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 14191 (+50);

специальная техника – 1735 (+4).



Потери врага 19 марта 2024 года

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