Російські загарбники щодня втрачають особовий склад та техніку. Тільки за останню добу росіяни втратили на фронті 840 одиниць особового складу, проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх точну кількість під час боїв важко.

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Втрати ворога на війні в Україні

особового складу – орієнтовно 432 390 (+840);

танків – 6819 (+10);

бойових броньованих машин – 13 049 (+35);

артилерійських систем – 10 698 (+30);

РСЗВ – 1017 (+0);

засоби ППО – 721 (+1);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10);

крилаті ракети – 1922 (+0);

кораблі /катери – 26 (+0);

підводні човни – (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 14191 (+50);

спеціальна техніка – 1735 (+4).



Втрати ворога 19 березня 2024 року

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