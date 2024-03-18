На территории Курской и Белгородской области россияне потеряли сотни единиц техники. Перед этим российские добровольцы объяснили, что "освободили" поселок Горьковский на Белгородщине, пишет 24 Канал.

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Какие потери путинской армии на Белгородщине и Курщине

За несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск, наш противник понес огромные потери в живой силе и технике. Кремлевские солдаты деморализованы массовой гибелью своих сослуживцев, которые стали бессмысленными жертвами больных путинских амбиций,

– объяснили добровольцы.

По их данным, по состоянию на утро 18 марта потери путинской армии в Белгородской и Курской областях составили:

613 военнослужащих – погибшими;

829 – ранеными;

27 – пленных.

Кроме того, российские добровольцы уничтожили:

7 танков (из них 3 – Т-72, один – Т-72БЗ),

20 боевых машин пехоты, включая БМП-2, БМП-3,

6 гаубиц Д-30,

4 бронетранспортера,

4 миномёта,

2 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира",

две дивизионные самоходные гаубицы калибра 155 миллиметров "Мста-С",

2 беспилотника ZALA,

1 реактивная система залпового огня калибра 122 миллиметров "Град",

1 ЗПГ,

1 комплекс "Муром",

1 станцию радиоэлектронной борьбы,

2 единицы бронированных автомобилей техники,

2 единицы инженерной техники (экскаваторы),

57 единиц различной автомобильной техники (тяжелой и легкой).

Более того, российские добровольцы также вывели из строя часть техники россиян. В частности:

1 российскую модернизацию основного боевого танка Т-80БВ семейства танков Т-80 – Т-80ПВМ,

1 танк Т-72,

1 боевую машину пехоты,

1 реактивную систему залпового огня калибра 122 миллиметров БМ 21 "Град",

2 многоцелевых тягачей легких бронированных,

1 советскую прицепную гаубицу "Мста-Б" калибра 152 миллиметра,

1 российскую реактивную систему залпового огня с термобарическими боеголовками, установленную на 3-осном шасси грузовика ТОС-2,

1 реактивную систему залпового огня калибра 122 миллиметра БМ-21 "Град",

1 самоходную артиллерийскую установку калибра 122 миллиметра 2С1 "Гвоздика",

1 станцию радиоэлектронной борьбы,

1 бронированный автомобиль,

20 единиц различной автомобильной техники (тяжелой и легкой).

Также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, городов населенного пункта Горьковский и тому подобное,

– заявили военные.

Бойцы добавили, что наибольший ущерб понесла репутация Путина как фигуры, которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в России. Бойцы также рассказали, что именно российский диктатор привел войну в России. Именно кремлевская артиллерия стирает с лица земли одно российское село за другим.

Кстати, накануне российские добровольцы сообщили, что путинская авиация уничтожила село Козинка Белгородской области. Перед этим режим Путина, по словам бойцов, фактически сорвал эвакуацию местного населения на Курщине и Белгородщине, однако россияне сами покидают приграничные населенные пункты.

Обратите внимание! Накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов выступил перед российскими добровольцами и заявил, что это только начало. Он пояснил, что бойцы действуют в кооперации с Украиной, однако автономные.

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ГУР подтвердило потери российской армии на Курщине и Белгородщине

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что рейд российских добровольцев показал, что Владимир Путин не способен даже в важный для себя период контролировать ситуацию.

Легион "Свобода России" и РДК только что объявили о потерях врага за этот период. Мы можем их подтвердить, это очень серьезные цифры – более 600 погибших оккупантов, более 800 раненых, 20 бронемашин, 7 танков,

– рассказал Юсов.

Он добавил, что это серьезные потери на участке, который давно объявлен врагом закрытым, защищенным.