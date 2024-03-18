Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупантам потери в живой силе и технике. Наши герои истощают врага вдоль всей линии фронта.
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Какова ситуация на разных направлениях фронта
Что происходит на поле боя: смотрите карту
Авиация и ракетные войска мощно бьют по врагу
- Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники агрессора.
- Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава врага.