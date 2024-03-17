Також росіянин розповідає, що сам захотів поїхати воювати в Авдіївку – тепер зрозуміло, він мав на меті пограбувати спустошене місто. Адже десятки тисяч квартир лишилися без власників.
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Окупант в Авдіївці
У мережі показали російського мародера, який радіє руйнуванню і захопленню Авдіївки, адже тепер він може спокійно грабувати будинки українців. Він записав відео, ймовірно, до своєї дружини, де хвалився тому, що прибув у знищене місто.
Окупант захоплено розповідав про Авдіївку, періодично знущаючись і називаючи руїни "визначними пам'ятками" міста. Він сам визнає, що російська армія знищила населений пункт – за словами окупанти, "братва размажила". Однак ще більшої цинічності додає те, що загарбник вихваляється тим, що тепер безцеремонно зможе мародерствувати у квартирах українців.
Ларисо, я в Авдіївці! Тут у цих будинках все є. Телевізори, чого тільки немає! Тільки треба електричку якусь вантажну та вивозити звідси,
– каже окупант.
Це показує справжню мету російських окупантів, які їдуть в Україну – вони готові жертвувати своїм життям задля того, щоб вкрасти з квартири Авдіївки черговий телевізор.
Російський окупант вихваляється поїздкою до Авдіївки: дивіться відео
Що відбувається на Авдіївському напрямку
- У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
- Як зазначає розвідка Британії, кількість щотижневих наземних атак Росії скоротилася на 13% з кінця лютого 2024 року. Просування окупантів з того часу сповільнилося. Водночас там пишуть, що, ймовірно, ситуація лишатиметься складною у найближчі тижні, оскільки Росія продовжить відновлювати сили.
- В Інституті вивчення війни прогнозують, що російське командування прагне продовжувати спроби наступу поблизу Авдіївки в найближчій та середньостроковій перспективі. Росіяни намагалися наступати й раніше – вони прагнули захопити якнайбільше земель, поки ЗСУ не побудують згуртовану і важкодоступну для прориву лінію оборони.