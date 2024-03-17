Також росіянин розповідає, що сам захотів поїхати воювати в Авдіївку – тепер зрозуміло, він мав на меті пограбувати спустошене місто. Адже десятки тисяч квартир лишилися без власників.

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Окупант в Авдіївці

У мережі показали російського мародера, який радіє руйнуванню і захопленню Авдіївки, адже тепер він може спокійно грабувати будинки українців. Він записав відео, ймовірно, до своєї дружини, де хвалився тому, що прибув у знищене місто.

Окупант захоплено розповідав про Авдіївку, періодично знущаючись і називаючи руїни "визначними пам'ятками" міста. Він сам визнає, що російська армія знищила населений пункт – за словами окупанти, "братва размажила". Однак ще більшої цинічності додає те, що загарбник вихваляється тим, що тепер безцеремонно зможе мародерствувати у квартирах українців.

Ларисо, я в Авдіївці! Тут у цих будинках все є. Телевізори, чого тільки немає! Тільки треба електричку якусь вантажну та вивозити звідси,

– каже окупант.

Це показує справжню мету російських окупантів, які їдуть в Україну – вони готові жертвувати своїм життям задля того, щоб вкрасти з квартири Авдіївки черговий телевізор.

Російський окупант вихваляється поїздкою до Авдіївки: дивіться відео

Що відбувається на Авдіївському напрямку