Сирський пояснив, що відведення військ відбулось через суттєву перевагу ворога в силах і засобах штурмових підрозділів.

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Через постійні ворожі бомбардування керованими авіабомбами цілісність оборони ЗСУ була порушена. Це й дало можливість окупантам поступово просуватись вперед.

Також негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії. Це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки,

– сказав головнокомандувач ЗСУ.

Скільки українських воїнів потрапили в полон

Олександр Сирський заявив, що в ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Він також наголосив, що російські пропагандисти намагаються використати відео з полоненими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців.

Хочу сказати цим солдатам, якщо вони мене почують, їхнім родинам: ми нікого не забули і робимо все, щоб визволити цих військовослужбовців із ворожого полону. До цих зусиль повною мірою залучені як керівництво нашої держави, так і Головне управління розвідки Міністерства оборони та командування Збройних сил,

– підкреслив Сирський.

За його словами, наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами, і про це навряд чи будуть розповідати російські пропагандисти.

Сирський прокоментував відставку Валерія Залужного

Коментуючи звільнення свого попередника, генерал Сирський підкреслив, що, якщо президент країни в активну фазу війни ухвалив таке рішення, на це були вагомі причини.

Водночас Головком заявив, що почав працювати разом із Залужним ще до повномасштабного вторгнення. Разом генерали пройшли пліч-о-пліч найважчі часи російської агресії. Сирський зазначив, що він із Залужним діяли як одна команда.