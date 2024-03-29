Звільнення Залужного викликало багато суспільного ажіотажу. Лунали голоси, які висловлювали невдоволення відставкою "залізного генерала". Чинний Головнокомандувач дав свою оцінку цій ситуації.
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Так було треба
Коментуючи звільнення свого попередника, генерал Сирський підкреслив, що якщо президент країни в активну фазу війни ухвалив таке рішення, на це були вагомі причини.
Водночас Головком заявив, що почав працювати разом із Залужним ще до повномасштабного вторгнення. Разом генерали пройшли пліч-о-пліч найважчі часи російської агресії.
Сирський зазначив, що він із Залужним діяли як одна команда.
Бойові офіцери – на керівних посадах
За словами Головнокомандувача, зміни у керівництві ЗСУ передбачають відпрацювання алгоритмів роботи органів військового управління на всіх рівнях. Від чіткої та злагодженої роботи з'єднань по всій вертикалі залежить не лише успіх кожної з військових операцій, але й життя людей.
На переконання Сирського, у штабі повинні добре знати потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці.
Головком заявив, що саме тому склад Генштабу та інших органів військового управління буде оновлений завдяки бойовим офіцерам з великим практичним досвідом.
Кадрові зміни у війську: що відомо
- 8 лютого президент Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головкома і призначив на неї колишнього очільника Сухопутних військ Олександра Сирського.
- За місяць стало відомо, що глава держави підтримав кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії.
- Також були здійснені ротації інших командувачів. Замість генерал-лейтенанта Сергія Шаптали Генштаб очолив генерал-майор Анатолій Баргилевич. Заступниками Сирського стали Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко. Заступниками Баргилевича обрали Олексія Шевченка, Михайла Драпатого та Володимира Горбатюка. Новим очільником Сил ТрО став Ігор Плахута, а новим командувачем Сухопутних військ генерал Олександр Павлюк.
- Нещодавно Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на неї ексглаву Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.