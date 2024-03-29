Звільнення Залужного викликало багато суспільного ажіотажу. Лунали голоси, які висловлювали невдоволення відставкою "залізного генерала". Чинний Головнокомандувач дав свою оцінку цій ситуації.

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Так було треба

Коментуючи звільнення свого попередника, генерал Сирський підкреслив, що якщо президент країни в активну фазу війни ухвалив таке рішення, на це були вагомі причини.

Водночас Головком заявив, що почав працювати разом із Залужним ще до повномасштабного вторгнення. Разом генерали пройшли пліч-о-пліч найважчі часи російської агресії.

Сирський зазначив, що він із Залужним діяли як одна команда.

Бойові офіцери – на керівних посадах

За словами Головнокомандувача, зміни у керівництві ЗСУ передбачають відпрацювання алгоритмів роботи органів військового управління на всіх рівнях. Від чіткої та злагодженої роботи з'єднань по всій вертикалі залежить не лише успіх кожної з військових операцій, але й життя людей.

На переконання Сирського, у штабі повинні добре знати потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці.

Головком заявив, що саме тому склад Генштабу та інших органів військового управління буде оновлений завдяки бойовим офіцерам з великим практичним досвідом.

Довідка: Сирський вважає, що Україна може обмежитися мобілізацією меншою за 500 тисяч кількістю людей.

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