Увольнение Залужного вызвало много общественного ажиотажа. Раздавались голоса, которые выражали недовольство отставкой "железного генерала". Действующий главнокомандующий дал свою оценку этой ситуации.

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Так было нужно

Комментируя увольнение своего предшественника, генерал Сырский подчеркнул, что, если президент страны в активную фазу войны принял такое решение, на это были веские причины.

В то же время главком заявил, что начал работать вместе с Залужным еще до полномасштабного вторжения. Вместе генералы прошли бок о бок тяжелые времена российской агрессии.

Сырский отметил, что он с Залужным действовали как одна команда.

Боевые офицеры – на руководящих должностях

По словам главнокомандующего, изменения в руководстве ВСУ предусматривают отработку алгоритмов работы органов военного управления на всех уровнях. От четкой и слаженной работы соединений по всей вертикали зависит не только успех каждой из военных операций, но и жизни людей.

По убеждению Сырского, в штабе должны хорошо знать потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке.

Главком заявил, что именно поэтому состав Генштаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с большим практическим опытом.

Справка: Сырский считает, что Украина может ограничиться мобилизацией менее 500 тысяч людей.

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