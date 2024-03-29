Увольнение Залужного вызвало много общественного ажиотажа. Раздавались голоса, которые выражали недовольство отставкой "железного генерала". Действующий главнокомандующий дал свою оценку этой ситуации.
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Так было нужно
Комментируя увольнение своего предшественника, генерал Сырский подчеркнул, что, если президент страны в активную фазу войны принял такое решение, на это были веские причины.
В то же время главком заявил, что начал работать вместе с Залужным еще до полномасштабного вторжения. Вместе генералы прошли бок о бок тяжелые времена российской агрессии.
Сырский отметил, что он с Залужным действовали как одна команда.
Боевые офицеры – на руководящих должностях
По словам главнокомандующего, изменения в руководстве ВСУ предусматривают отработку алгоритмов работы органов военного управления на всех уровнях. От четкой и слаженной работы соединений по всей вертикали зависит не только успех каждой из военных операций, но и жизни людей.
По убеждению Сырского, в штабе должны хорошо знать потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке.
Главком заявил, что именно поэтому состав Генштаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с большим практическим опытом.
Кадровые изменения в армии: что известно
- 8 февраля президент Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главкома и назначил на нее бывшего главу Сухопутных войск Александра Сырского.
- Через месяц стало известно, что глава государства поддержал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии.
- Также были осуществлены ротации других командующих. Вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы Генштаб возглавил генерал-майора Анатолий Баргилевич. Заместителями Сырского стали Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко. Заместителями Баргилевича выбрали Алексея Шевченко, Михаила Драпатого и Владимира Горбатюка. Новым главой Сил ТрО стал Игорь Плахута, а новым командующим Сухопутных войск генерал Александр Павлюк.
- Недавно Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на нее экс-главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко.