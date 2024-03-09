Теперь для назначения Залужного ожидается соответствующее согласие британской стороны. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Сейчас начались процедуры по оформлению необходимых документов, связанных с назначением Валерия Федоровича Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление министра иностранных дел с таким предложением. Оно было поддержано и согласовано Президентом Украины,
– пояснил Сибига.
По словам заместителя руководителя ОП, еще должны состояться определенные процедуры после согласования кандидата и формальным финалом этой истории является указ Президента о назначении послом соответствующей кандидатуры. Это произойдет после получения агремана британской стороны.
Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Великобритании
- 7 марта министр обороны Великобритании находился с визитом в Украине. Тогда же Владимир Зеленский в традиционном обращении рассказал, что согласовал кандидатуру Залужного на должность посла.
- По словам главы государства, генерал говорил ему именно о дипломатическом пути в продолжении карьеры. "Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман", – добавил Зеленский.
- В МИД сообщили, что уже подали в Соединенное Королевство запрос на согласие принять Валерия Залужного в качестве главы дипломатического представительства Украины.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже разговаривал с бывшим главкомом и отметил, что тот имеет профильное образование – получил диплом магистра по специальности "Международные отношения". По словам Кулебы, это назначение является логичным шагом.