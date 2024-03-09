Теперь для назначения Залужного ожидается соответствующее согласие британской стороны. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Сейчас начались процедуры по оформлению необходимых документов, связанных с назначением Валерия Федоровича Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление министра иностранных дел с таким предложением. Оно было поддержано и согласовано Президентом Украины,

– пояснил Сибига.

По словам заместителя руководителя ОП, еще должны состояться определенные процедуры после согласования кандидата и формальным финалом этой истории является указ Президента о назначении послом соответствующей кандидатуры. Это произойдет после получения агремана британской стороны.

Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Великобритании