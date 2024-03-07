О назначении Залужного послом стало известно вечером 7 марта. Сейчас Украина ожидает согласия британской стороны. Министр в эфире телемарафона рассказал, какие требования выдвигали кандидатам на должность посла в Британии.

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Повлияет ли назначение Залужного на военную поддержку Украины

На самом деле у нас с Валерием Федоровичем было несколько разговоров, во время которых я абсолютно убедился, что лежит душа у нашего уважаемого генерала, бывшего главкома к дипломатической работе. Более того, у него есть профильное образование – он, кажется, в 2020 году получил диплом магистра по специальности "Международные отношения",

– сказал Дмитрий Кулеба.

Он назвал такое назначение логичным шагом и подчеркнул: как министр, безусловно заинтересован в сильном после в Лондоне.

"Президент взвесил все и решил, что именно Валерий Залужный является оптимальной кандидатурой, поэтому это однозначно усиление для нашей (дипломатической, – 24 Канал) системы. Президент долго искал максимально сильного кандидата", – рассказал дипломат.

По словам Дмитрия Кулебы, одним из ключевых требований, которое выдвигали перед кандидатами на должность посла, было понимание военного контекста. Ведь Великобритания – это один из лидеров в военном деле и военной помощи. Эта страна имеет видение военной стратегии не только по войне на суше, но и на море. Поэтому посол Украины в Британии должен иметь военный бэкграунд.

А еще, как сказал глава МИД, в Лондон не отправляют кого попало. В столице Соединенного Королевства расположены многочисленные посольства так называемого Глобального Юга, поэтому все страны мира делают своими послами там максимально сильных людей. Украина тоже надеется на кулуарную дипломатию в Лондоне со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Интересно! Украина не имела своего посла в Лондоне со времен увольнения Вадима Пристайко 21 июля 2023 года. Одно время циркулировали слухи, что в Лондон поедет Алексей Резников после своего увольнения с должности министра обороны, однако этого не произошло. В то же время как раз с Британией наше государство подписало первое соглашение по безопасности.

Что говорят о назначении Залужного послом

Владимир Зеленский во время обращения сказал, что Залужный сам хотел работать дипломатом. "Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом", – сказал он.

В среде дипломатов бытует мнение, мол, если кого-то отправляют дипломатом далеко за пределы Украины, то это уже своеобразная политическая пенсия. Впрочем, Великобритания – один из важнейших для нас партнеров. Такую позицию высказал в эфире 24 Канала дипломат, политолог-международник Руслан Осипенко.