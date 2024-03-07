Про призначення Залужного послом стало відомо увечері 7 березня. Наразі Україна очікує на згоду британської сторони. Міністр в ефірі телемарафону розповів, які вимоги висували кандидатам на посаду посла в Британії.

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Чи вплине призначення Залужного на військову підтримку України

Насправді ми з Валерієм Федоровичем мали декілька розмов, з яких я абсолютно переконався, що лежить душа у нашого шановного генерала, колишнього головкома до дипломатичної роботи. Більше того, в нього є профільна освіта – він, здається, у 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю "Міжнародні відносини",

– сказав Дмитро Кулеба.

Він назвав таке призначення логічним кроком і підкреслив: як міністр, безумовно зацікавлений в сильному послі у Лондоні.

"Президент зважив усі фактори і вирішив, що саме Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою, тому це однозначно підсилення для нашої (дипломатичної, – 24 Канал) системи. Президент довго шукав максимально сильного кандидата", – розповів дипломат.

За словами Дмитра Кулеби, однією з ключових вимог, яку висували перед кандидатами на посаду посла, було розуміння військового контексту. Адже Велика Британія – це один із лідерів у військовій справі та військовій допомозі. Ця країна має бачення військової стратегії не лише щодо війни на суходолі, а й на морі. Тож посол України в Британії повинен мати військовий бекграунд.

А ще, як сказав глава МЗС, до Лондона не відправляють абикого. У столиці Сполученого Королівства розташовані численні посольства так званого Глобального Півдня, тож усі країни світу роблять своїми амбасадорами там максимально сильних людей. Україна теж сподівається на кулуарну дипломатію в Лондоні з країнами Азії, Африки та Латинської Америки.

Цікаво! Україна не мала свого посла в Лондоні від звільнення Вадима Пристайка 21 липня 2023 року. Певний час циркулювали чутки, що в Лондон поїде Олексій Резніков після свого звільнення з посади міністра оборони, проте цього не сталося. Водночас саме з Британією наша держава підписала першу безпекову угоду.

Що говорять про призначення Залужного послом

Володимир Зеленський під час звернення сказав, що Залужний сам хотів працювати дипломатом. "Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний", – сказав він.

У середовищі дипломатів побутує думка, мовляв, якщо когось відправляють дипломатом далеко за межі України, то це вже своєрідна політична пенсія. Втім, Велика Британія – один із найважливіших для нас партнерів. Таку позицію висловив в ефірі 24 Каналу дипломат, політолог-міжнародник Руслан Осипенко.