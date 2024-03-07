Український лідер зазначив, що намагався виконати побажання самого ексголовкома.

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Чому Зеленський обрав Залужного послом у Британію

У традиційному зверненні до українців за 7 березня президент повідомив, що визначився із кандидатурою на посаду посла України у Великій Британії. Ним Зеленський обрав колишнього Головкома Валерія Залужного. Глава держави запевнив, що генерал сам висловив бажання розвиватися у сфері дипломатії.

Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний,

– сказав Зеленський.

За словами президента, наразі Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман і чекає відповіді від Британії.

Зеленський вважає, що це призначення зміцнить союзництво з Лондоном.

Нагадаємо, що посада посла України в Британії порожніє ще з кінця липня 2023 року, коли Зеленський звільнив Вадима Пристайка.

"Безпрецедентний рівень співпраці"

Також глава держави сьогодні зустрівся із міністром оборони Великої Британії у Києві.

Із Грантом Шаппсом Зеленський обговорив подальшу співрацю двох держав.

Пріоритети очевидні: ППО, далекобійна зброя, артилерія. Постачання та спільне виробництво,

– наголосив український лідер.

Крім того, політики говорили про притягнення кожного окупанту і Росію як державу до відповідальності за воєнні злочини.

Зеленський наголосив, що Україна досягла "історично безпрецедентного рівня співпраці" з Британією.

Саме із Лондоном Київ підписав першу двосторонню угоду про гарантії безпеки. "Маємо повністю її реалізувати – заради нашої спільної сили", – зазначив президент.

Також відомо, що під час свого візиту глава Міноборони Британії запевнив, що його країнапрофінансує понад 10 тисяч дронів для України загальною сумою більше 325 мільйонів фунтів.

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