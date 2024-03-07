Український лідер зазначив, що намагався виконати побажання самого ексголовкома.
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Чому Зеленський обрав Залужного послом у Британію
У традиційному зверненні до українців за 7 березня президент повідомив, що визначився із кандидатурою на посаду посла України у Великій Британії. Ним Зеленський обрав колишнього Головкома Валерія Залужного. Глава держави запевнив, що генерал сам висловив бажання розвиватися у сфері дипломатії.
Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний,
– сказав Зеленський.
За словами президента, наразі Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман і чекає відповіді від Британії.
Зеленський вважає, що це призначення зміцнить союзництво з Лондоном.
Нагадаємо, що посада посла України в Британії порожніє ще з кінця липня 2023 року, коли Зеленський звільнив Вадима Пристайка.
"Безпрецедентний рівень співпраці"
Також глава держави сьогодні зустрівся із міністром оборони Великої Британії у Києві.
Із Грантом Шаппсом Зеленський обговорив подальшу співрацю двох держав.
Пріоритети очевидні: ППО, далекобійна зброя, артилерія. Постачання та спільне виробництво,
– наголосив український лідер.
Крім того, політики говорили про притягнення кожного окупанту і Росію як державу до відповідальності за воєнні злочини.
Зеленський наголосив, що Україна досягла "історично безпрецедентного рівня співпраці" з Британією.
Саме із Лондоном Київ підписав першу двосторонню угоду про гарантії безпеки. "Маємо повністю її реалізувати – заради нашої спільної сили", – зазначив президент.
Також відомо, що під час свого візиту глава Міноборони Британії запевнив, що його країнапрофінансує понад 10 тисяч дронів для України загальною сумою більше 325 мільйонів фунтів.
Звільнення Залужного: що відомо
- 8 лютого Зеленський повідомив про оновлення керівного складу ЗСУ. Зокрема, він звільнив Залужного з посади головкома і призначив на неї Олександра Сирського.
- У ЗМІ писали, що начебто генерал і президент мали розмову, під час якої глава держави запропонував Залужному посаду секретаря РНБО, однак той начебто відмовився.
- Західні видання ще кілька місяців тому почали писати, що мовляв, між Зеленським і Залужним є конфлікт, і пророкувати відставку останнього. У медіа зазначали, що президент і генерал мають різні погляди на питання мобілізації. Bloomberg написало, що президенту не сподобалася стаття Залужного в The Economist, де той пише про загрозу опозиційної війни в Україні.