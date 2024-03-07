Про це 24 Каналу розповів дипломат, політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що це – вдале рішення, яке ухвалили в Офісі президента та Міністерстві закордонних справ.

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Працюватиме у важливій для нас країні

Як наголосив Осипенко, Залужний піде на високу посаду до одного з найближчих для України союзників. Цей факт свідчить, що він залишається в команді президента.

Пан Залужний їде на високу посаду в ту країну, яка надзвичайно важлива для України. Це означає, що формально він залишається в команді президента та забезпечуватиме зв'язок між британським урядом та командою президента в Україні,

– сказав Осипенко.

Попри це, у середовищі дипломатів є думка – якщо когось відправляють дипломатом далеко за межі України, то це вже своєрідна політична пенсія. Однак Велика Британія – один із найважливіших для нас партнерів.

Я вважаю, що рішення вдале. Якщо це підходить Залужному, то нормально,

– підсумував Осипенко.

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