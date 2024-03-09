Тепер для призначення Залужного очікується відповідна згода британської сторони. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів, пов’язаних із призначенням Валерія Федоровича Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла у Великій Британії. Надійшло відповідне подання міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримано та погоджено Президентом України,
– пояснив Сибіга.
За словами заступника керівника ОП, ще мають відбутися певні процедури після погодження кандидата і формальним фіналом цієї історії є указ Президента про призначення послом відповідної кандидатури. Це відбудеться після отримання агреману британської сторони.
Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Великій Британії
- 7 березня міністр оборони Великої Британії перебував з візитом в Україні. Тоді ж Володимир Зеленський у традиційному зверненні розповів, що погодив кандидатуру Залужного на посаду посла.
- За словами глави держави, генерал говорив йому саме про дипломатичний шлях у продовженні кар'єри. "Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман", – додав Зеленський.
- В МЗС повідомили, що вже подали до Сполученого Королівства запит на згоду прийняти Валерія Залужного як глави дипломатичного представництва України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж мав розмову з колишнім головкомом і наголосив, що той має профільну освіту – отримав диплом магістра за спеціальністю "Міжнародні відносини". За словами Кулеби, це призначення є логічним кроком.