Тепер для призначення Залужного очікується відповідна згода британської сторони. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів, пов’язаних із призначенням Валерія Федоровича Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла у Великій Британії. Надійшло відповідне подання міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримано та погоджено Президентом України,

– пояснив Сибіга.

За словами заступника керівника ОП, ще мають відбутися певні процедури після погодження кандидата і формальним фіналом цієї історії є указ Президента про призначення послом відповідної кандидатури. Це відбудеться після отримання агреману британської сторони.

Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Великій Британії