Новоизбранный Командующий Сухопутных войск ВСУ заявил, что знает обо всех вызовах, которые стоят перед ним и перед его воинами.

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"Осознаю весь спектр задач"

По словам Павлюка, ему доверили возглавить самую большую часть украинского войска, которая "берет на себя основной удар противника и несет самое тяжелое бремя войны".

Генерал отметил, что воспринимает за честь служить бок о бок с пехотинцами.

Кроме того, он отметил, что уже сейчас понимает весь спектр задач, стоящих сегодня перед подразделениями и всей структурой Сухопутных войск.

Он поблагодарил президента и правительство за доверие. Также генерал выразил благодарность Минобороны, ведомству, в котором в последний раз работал. "Буду использовать приобретенный опыт для развития Сухопутных войск", – отметил Павлюк и пообещал делать все возможное для усиления армии и приближения победы.

Что известно об Александре Павлюке

Играет важную роль в противостоянии российской агрессии с 2014 года. Тогда военный служил командиром 24 отдельной механизированной бригады. Под его руководством происходило освобождение Славянска, Краматорска, Северска и Лисичанска.

Части бригады Павлюка приняли участие в так называемом "Изваринском прорыве" – защитникам удалось выбраться из полуокружения.

С 2015 по 2017 год генерал Павлюк занимал должность первого заместителя командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск, а с 2017 по 2020 год был назначен командующим.

28 июля 2021 года назначен на должность командующего Операции объединенных сил.

Во время полномасштабного вторжения руководил обороной населенных пунктов на Востоке – Северодонецка, Лисичанска, Попасной и тому подобное.

В марте 2022 года генерал Павлюк был назначен руководителем Киевской ОВА, где сыграл ключевую роль в организации обороны Киева и прилегающих районов.

В феврале 2023 года он стал первым заместителем тогдашнего министра обороны Алексея Резникова. Затем работал в команде Умерова.

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