Новоизбранный Командующий Сухопутных войск ВСУ заявил, что знает обо всех вызовах, которые стоят перед ним и перед его воинами.
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"Осознаю весь спектр задач"
По словам Павлюка, ему доверили возглавить самую большую часть украинского войска, которая "берет на себя основной удар противника и несет самое тяжелое бремя войны".
Генерал отметил, что воспринимает за честь служить бок о бок с пехотинцами.
Кроме того, он отметил, что уже сейчас понимает весь спектр задач, стоящих сегодня перед подразделениями и всей структурой Сухопутных войск.
Он поблагодарил президента и правительство за доверие. Также генерал выразил благодарность Минобороны, ведомству, в котором в последний раз работал. "Буду использовать приобретенный опыт для развития Сухопутных войск", – отметил Павлюк и пообещал делать все возможное для усиления армии и приближения победы.
Что известно об Александре Павлюке
Играет важную роль в противостоянии российской агрессии с 2014 года. Тогда военный служил командиром 24 отдельной механизированной бригады. Под его руководством происходило освобождение Славянска, Краматорска, Северска и Лисичанска.
Части бригады Павлюка приняли участие в так называемом "Изваринском прорыве" – защитникам удалось выбраться из полуокружения.
С 2015 по 2017 год генерал Павлюк занимал должность первого заместителя командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск, а с 2017 по 2020 год был назначен командующим.
28 июля 2021 года назначен на должность командующего Операции объединенных сил.
Во время полномасштабного вторжения руководил обороной населенных пунктов на Востоке – Северодонецка, Лисичанска, Попасной и тому подобное.
В марте 2022 года генерал Павлюк был назначен руководителем Киевской ОВА, где сыграл ключевую роль в организации обороны Киева и прилегающих районов.
В феврале 2023 года он стал первым заместителем тогдашнего министра обороны Алексея Резникова. Затем работал в команде Умерова.
Зеленский обновил руководство ВСУ: что известно
- 8 февраля президент Украины объявил об обновлении руководящего состава Вооруженных сил Украины.
- Он уволил с должности Главкома Валерия Залужного и назначил на его место Александра Сырского.
- Кроме того, глава государства заменил главу Генштаба. Вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы его возглавил генерал-майора Анатолий Баргилевич.
- Также украинский лидер избрал заместителей Сырского. Ими стали Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко.
- Заместителями Баргилевича избрали Алексея Шевченко, Михаила Драпатого и Владимира Горбатюка.
- Новым главой Сил ТрО стал Игорь Плахута. Центр Противодействия Коррупции и "Украинская Правда" сообщили, что он участвовал в попытках зачистки Майдана.