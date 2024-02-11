Новообраний Командувач Сухопутник військ ЗСУ заявив, що знає про всі виклики, які стоять перед ним та перед його воїнами.

Дивіться також Зеленський призначив нових командувачів у війська ЗСУ: що про них відомо

"Усвідомлюю увесь спектр задач"

За словами Павлюка, йому довірили очолити найбільшу частину українського війська, яка "бере на себе основний удар противника та несе найважчий тягар війни".

Генерал зазначив, що сприймає за честь служити пліч-о-пліч з піхотинцями.

Крім того, він наголосив, що вже зараз розуміє весь спектр задач, що стоять сьогодні перед підрозділами та всією структурою Сухопутних військ.

Він подякував президенту та уряду за довіру. Також генерал висловив вдячність Міноборони, відомству, в якому востаннє працював. "Буду використовувати набутий досвід для розвитку Сухопутних військ", – наголосив Павлюк та пообіцяв робити все можливе для посилення армії та наближення перемоги.

Що відомо про Олександра Павлюка

Відіграє вагому роль у протистоянні російської агресії з 2014 року. Тоді військовий служив командиром 24 окремої механізованої бригади. Під його керівництвом відбувалося звільнення Слов'янська, Краматорська, Сіверська та Лисичанська.

Частини бригади Павлюка взяли участь у так званому "Ізваринському прориві" – захисникам вдалося вибратися з напівоточення.

З 2015 по 2017 рік генерал Павлюк обіймав посаду першого заступника командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ, а з 2017 по 2020 рік був призначений командувачем.

28 липня 2021 року призначений на посаду командувача Операції об'єднаних сил.

Під час повномасштабного вторгнення керував обороною населених пунктів на Сході – Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної тощо.

У березні 2022 року генерал Павлюк був призначений керівником Київської ОВА, де відіграв ключову роль в організації оборони Києва та прилеглих районів.

У лютому 2023 року він став першим заступником тодішнього міністра оборони Олексія Рєзнікова. Потім працював у команді Умєрова.

Зеленський оновив керівництво ЗСУ: що відомо