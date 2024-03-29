Новые данные, полученные после анализа внутренних ресурсов и уточнения боевого состава, показывают, что страна может обойтись меньшим количеством людей для обеспечения обороноспособности. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Смотрите также Новый законопроект, бронирования и отсрочки: какой будет мобилизация в апреле
Что рассказал Сырский
После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах,
– отметил главнокомандующий.
В то же время он подчеркивает, что важно учитывать физические и психологические потребности военнослужащих, особенно тех, кто участвовал в боевых действиях. Такие лица нуждаются в отдыхе и лечении, прежде чем снова отправляться на фронт.
Кроме того, ведется пересмотр численности частей, которые не участвуют в боевых действиях, с целью оптимизации их деятельности и направления военнослужащих в боевые подразделения.
"Но и при этом необходимо воздерживаться от крайностей. Во всех армиях мира есть личный состав, который не участвует в боевых действиях, но обеспечивает боевые подразделения. Это не менее важная часть работы. Та война, которую мы вынуждены вести против российских захватчиков, – это война на истощение, война логистики", – добавил Сырский.
Главнокомандующий также отметил тот факт, что новобранцы, которые прибывают в войска по мобилизации, сначала проходят обучение в соответствии с современными требованиями, что позволяет обеспечить их готовность к боевым действиям.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Майор ВСУ Родион Кудряшов призвал немедленно принять законопроект о мобилизации. Он заявил, что в Украине сейчас очень остро стоит вопрос мобилизации и армии требуется обновление военного состава. Поэтому стоит направить все усилия, чтобы принять законопроект.
- Также ранее в сети активно распространялась информация, что в новом законопроекте о мобилизации содержится норма, которая позволила бы мобилизовать 18-летних. Зеленский отреагировал на это и заявил, что уменьшение возраста с 27 до 25 будет, "но это точно не касается 22, 23, 24 лет".
- Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский рассказал, что до сих пор остаются те, которые есть в распоряжении Генштаба, впрочем, так и не были на фронте. Говорится о 8 тысячах человек.