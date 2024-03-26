Пролил свет на вопрос мобилизованных член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью. Он озвучил цифру, которая стала известной после аудита.
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Сколько мобилизованных не были на фронте
Вениславский в разговоре с журналистами отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский взялся за аудит Сил обороны. Его интересовало, сколько мобилизованных за два года полномасштабного вторжения так и не попали на фронт.
Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", озвучил результаты аудита. По его словам, обнаружили "условно, 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы в Генштаб, и не воевали". Вениславский высказал свое мнение относительно подобного рода резерва.
Он отметил, что задавал этот вопрос бывшему начальнику Генштаба генерал-лейтенанту Сергею Шаптале во время одного из закрытых заседаний Комитета по вопросам нацбезопасности. Мол, удастся получить как минимум одну – две бригады резерва, если провести аудит внутри Генштаба, Минобороны и других центральных военных органов управления, которые боевых задач не выполняют.
По словам Вениславского, "все из-за искусственно раздутых штатов", которые не всегда занимаются жизненно необходимыми функциями в секторе безопасности и обороны. Он добавил, что сейчас в этом направлении наблюдаются положительные сдвиги. Впрочем, конкретной цифры он не смог озвучить.
Можем сказать, что это более 8 тысяч человек (мобилизованных, которые не были на фронте, которых сейчас уже привлечено – 24 Канал),
– добавил Вениславский.
Мобилизуют ли с 18 лет
- Сетью активно разгоняли панику из-за якобы мобилизации с 18 лет, предусмотренной новым законопроектом. Поставил точку в этом вопросе народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Здебский.
- Он отметил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает, что все, кто получает образование, будет проходить обучение и получать военную специальность во время учебы. Вместе с тем он заверил, что до 25 лет никого призывать не будут.