Опроверг это народный депутат от Слуги народа, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Здебский. Он отметил, что согласно новому законопроекту о мобилизации, те, кто получает образование, будет проходить обучение и получать военную специальность во время обучения. В то же время он заверил, что до 25 лет никого не будут призывать.

Читайте также Будут ли аспиранты и опекуны людей с инвалидностью иметь отсрочку: Вениславский раскрыл детали

Слова о мобилизации с 18 лет назвал искажением

По словам Здебского, слова о том, что мобилизуют с 18 лет, – "перекручивание". Он добавил, что в новом законопроекте вводят статью, которая регулирует военную подготовку.

Во-первых, на учет человек становится с 18 лет. За ним смотрят, он проходит медкомиссию. Далее человек должен получить общую базовую военную подготовку... Студентов мы не берем, не призываем. Человек называет срок – и он учится,

– подчеркнул нардеп.

В то же время он обратил внимание на тех людей, которые нигде не учатся. Согласно новому законопроекту, их "могут взять где-то в воинскую часть или еще куда-то", чтобы провести подготовку.

Здебский отмечает, что соответствующий законопроект предусматривает, что во время обучения человек должен пройти военную подготовку, согласно образовательной программе. И он заверил, что студентов до 25 лет "никто брать и хватать" не будет.

Откуда появилась информация о мобилизации с 18 лет

Ее в сети начали активно распространять ряд украинских телеграм-каналов. В них появился ролик с оппозиционным народным депутатом Дмитрием Разумковым. Он заявлял, что новый законопроект якобы содержит норму, которая "реально позволит мобилизовать людей с 18 лет".

По словам Разумкова, в тексте якобы прописаны следующие положения: если в 18 лет человек пройдет базовую военную подготовку, то он получит военно-учетную специальность, а также станет на учет. По результатам этого, говорит нардеп, его якобы смогут мобилизовать в армию в 19 лет.

Обратим внимание на слова члена Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирины Фриз. Она отметила, что соответствующий законопроект, принятый Верховной Радой в первом чтении, содержит "значительное количество противоречивых и неправовых норм и Комитет над этим работает".

Вернемся к Здебскому. По его словам, Разумков "перекручивает" и "хитрит". Он отметил, что введут обязательную подготовку во всех учебных заведениях. И человек, по закону, самостоятельно будет определять, когда он будет проходить обучение.

По словам нардепа, обучение в мирное время составит три месяца общей подготовки, а также два – по специальности. Если говорить о военном времени, то выделят на все три месяца.

Народный депутат подчеркнул, что люди, которые прошли подготовку, попадут на учет. Но до 25 лет их призывать не будут.

Согласно закону, каждое образовательное учреждение будет иметь соответствующий учебный курс по подготовке. И каждый студент должен будет получить военно-учетную специальность.