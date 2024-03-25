Спростував це народний депутат від Слуги народу, член комітету з питань нацбезпеки й оборони Юрій Здебський. Він наголосив, що згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, ті, хто здобуває освіту, проходитиме вишкіл і здобуватиме військову спеціальність під час навчання. Водночас він запевнив, що до 25 років нікого не призиватимуть.

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Слова про мобілізацію з 18 назвав перекручуванням

За словами Здебського, слова про те, що мобілізують з 18 років, – "перекручування". Він додав, що у новому законопроєкті вводять статтю, яка регулює військовий вишкіл.

По-перше, на облік людина стає з 18 років. За нею дивляться, вона проходить медкомісію. Далі людина має отримати загальний базовий військовий вишкіл... Студентів ми не беремо, не призиваємо. Людина називає термін – і вона вчиться,

– наголосив нардеп.

Водночас він звернув увагу на тих людей, котрі ніде не навчаються. Згідно з новим законопроєктом, її "можуть взяти десь у військову частину чи ще кудись", щоб провести підготовку.

Здебський зазначає, що відповідний законопроєкт передбачає, що під час навчання людина повинна пройти військовий вишкіл, згідно з освітньою програмою. І він запевнив, що студентів до 25 років "ніхто брати й хапати" не буде.

Звідки з'явилася інформація про мобілізацію з 18 років

Її у мережі почали активно поширювати низка українських телеграм-каналів. У них з'явився ролик з опозиційним народним депутатом Дмитро Разумковим. Він заявляв, що новий законопроєкт буцімто містить норму, яка "реально дозволить мобілізувати людей з 18 років".

За словами Разумкова, у тексті буцімто прописані такі положення: якщо у 18 років людина пройде базовий військовий вишкіл, то вона отримає військово-облікову спеціальність, а також стане на облік. За результатом цього, каже нардеп, її буцімто зможуть мобілізувати до війська у 19 років.

Звернімо увагу на слова членкині Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Ірини Фріз. Вона зауважила, що відповідний законопроєкт, ухвалений Верховною Радою у першому читанні, містить "значну кількість суперечливих та неправових норм і Комітет над цим працює".

Повернімося до Здебського. За його словами, Разумков "перекручує" та "хитрить". Він наголосив, що введуть обов'язкову підготовку у всіх навчальних закладах. І людина, згідно з законом, самостійно визначатиме, коли вона проходитиме вишкіл.

За словами нардепа, вишкіл у мирний час становитиме три місяці загальної підготовки, а також два – за спеціальністю. Якщо говорити про воєнний час, то виділятимуть на все три місяці.

Народний депутат підкреслив, що люди, котрі пройшли підготовку, потраплять на облік. Але до 25 років їх призивати не будуть.

Згідно з законом, кожен освітній заклад матиме відповідний навчальний курс з підготовки. І кожен студент повинен буде отримати військово-облікову спеціальність.