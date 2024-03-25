Юрист объяснил, что человека, который болеет ожирением, могут признать непригодным или ограниченно годным к военной службе. В то же время то, какой именно вывод получит военнообязанный от ВВК, зависит от степени ожирения и наличия сопутствующих болезней.
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Степень пригодности или непригодности к военной службе определяет приказ № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ".
В этом документе такое заболевание, как ожирение, присутствует в статье 13 и признано как состояние здоровья, исключающее или ограничивающее возможность призыва в ряды ВСУ. При этом в статье указаны все виды ожирения,
– объясняет юрист.
Если же военнообязанного с ожирением признали ограниченно годным, его могут мобилизовать с уточнением, какие виды службы и работы противопоказаны и где именно такой человек может проходить службу.
Адвокат также добавил, что в статье определены только три степени ожирения, хотя современная медицина выделяет пять.
Как действовать после вручения повестки
Перед тем, как идти в ТЦК и СП, адвокат советует обратиться в гражданскую поликлинику. Там стоит пройти обследование, сдать анализы и получить заключение врача о наличии ожирения, его типа и сопутствующих болезней.
С такими выводами можно идти на военно-врачебную комиссию и настаивать, чтобы соответствующий врач военной комиссии подтвердил диагноз, поставленный гражданскими врачами. В случае несогласия с выводами военно-врачебной комиссии можно жаловаться со ссылкой на имеющиеся документы гражданских врачей в областной ТЦК или в суд,
– подытожил Андрей Межирицкий.
"Ограниченно годные" должны пройти повторный медицинский осмотр
- Военнослужащие, которые были признаны "ограниченно годными" к службе, должны пройти повторный медицинский осмотр, ведь Верховная Рада Украины отменила такое понятие. Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.
- Она отметила, что те люди, которые получали заключение ВВК как "ограниченно годные", пройдут переосвидетельствование, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем военно-врачебная комиссия не будет выдавать такое заключение. Калмыкова добавила, что, мол, такие изменения облегчат жизнь десяткам тысяч людей.
- По ее словам, сами военные и их родные просили урегулировать этот вопрос.