Юрист пояснив, що людину, яка хворіє на ожиріння, можуть визнати непридатною або ж обмежено придатною до військової служби. Водночас те, який саме висновок отримає військовозобов'язаний від ВЛК, залежить від ступеня ожиріння та наявності супутніх хвороб.

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Ступінь придатності або ж непридатності до військової служби визначає наказ № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ".

У цьому документі таке захворювання, як ожиріння, присутнє у статті 13 і визнано як стан здоров'я, що виключає або обмежує можливість призову до лав ЗСУ. При цьому у статті зазначені усі види ожиріння,

– пояснює юрист.

Якщо ж військовозобов'язаного з ожирінням визнали обмежено придатним, його можуть мобілізувати з уточненням, які види служби та роботи протипоказані та де саме така людина може проходити службу.

Адвокат також додав, що у статті визначено лише три ступені ожиріння, хоча сучасна медицина виділяє п'ять.

Як діяти після вручення повістки

Перед тим, як іти в ТЦК та СП, адвокат радить звернутися до цивільної поліклініки. Там варто пройти обстеження, здати аналізи та отримати висновок лікаря про наявність ожиріння, його типу та супутніх хвороб.

З такими висновками можна йти на військово-лікарську комісію й наполягати, щоб відповідний лікар військової комісії підтвердив діагноз, поставлений цивільними лікарями. В разі незгоди з висновками військово-лікарської комісії можна скаржитись із посиланням на наявні документи цивільних лікарів до обласного ТЦК або до суду,

– підсумував Андрій Межирицький.

"Обмежено придатні" мають пройти повторний медичний огляд