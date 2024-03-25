Юрист пояснив, що людину, яка хворіє на ожиріння, можуть визнати непридатною або ж обмежено придатною до військової служби. Водночас те, який саме висновок отримає військовозобов'язаний від ВЛК, залежить від ступеня ожиріння та наявності супутніх хвороб.
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Ступінь придатності або ж непридатності до військової служби визначає наказ № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ".
У цьому документі таке захворювання, як ожиріння, присутнє у статті 13 і визнано як стан здоров'я, що виключає або обмежує можливість призову до лав ЗСУ. При цьому у статті зазначені усі види ожиріння,
– пояснює юрист.
Якщо ж військовозобов'язаного з ожирінням визнали обмежено придатним, його можуть мобілізувати з уточненням, які види служби та роботи протипоказані та де саме така людина може проходити службу.
Адвокат також додав, що у статті визначено лише три ступені ожиріння, хоча сучасна медицина виділяє п'ять.
Як діяти після вручення повістки
Перед тим, як іти в ТЦК та СП, адвокат радить звернутися до цивільної поліклініки. Там варто пройти обстеження, здати аналізи та отримати висновок лікаря про наявність ожиріння, його типу та супутніх хвороб.
З такими висновками можна йти на військово-лікарську комісію й наполягати, щоб відповідний лікар військової комісії підтвердив діагноз, поставлений цивільними лікарями. В разі незгоди з висновками військово-лікарської комісії можна скаржитись із посиланням на наявні документи цивільних лікарів до обласного ТЦК або до суду,
– підсумував Андрій Межирицький.
"Обмежено придатні" мають пройти повторний медичний огляд
- Військовослужбовці, які були визнані "обмежено придатними" до служби, мають пройти повторний медичний огляд, адже Верховна Рада України скасувала таке поняття. Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
- Вона зазначила, що ті люди, які отримували висновок ВЛК як "обмежено придатні", пройдуть переогляд, і буде визначено їх придатність до служби. І надалі військово-лікарська комісія не буде видавати такий висновок. Калмикова додала, що, мовляв, такі зміни полегшать життя десяткам тисяч людей.
- За її словами, самі військові та їхні рідні просили врегулювати це питання.