Советник мэра Мариуполя Петр Андрищенко сообщил о взрывах ориентировочно в 6:53 19 апреля. Перед этим чиновник рассказывал, что россияне расслабились, потому что в городе давно не было прилетов, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке по оккупантам в Мариуполе

Мариуполь. Три взрыва над Мариупольским металлургическим комбинатом имени Ильича,
– заявил советник мэра.

По его словам, по меньшей мере один пропущенный удар был по пункту управления россиян.

Впоследствии "Мариуполь.Сопротивление" сообщил, что российское ПВО ударило по руководству одного из батальонов.

Сопротивление показало, где у оккупантов есть прилеты
У оккупантов прилет в Мариуполе / Карта "Мариуполь. Сопротивление"

Что происходит в Мариуполе: последние новости

  • Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 15 апреля, что россияне перемещают технику по оккупированным территориям. По словам советника мэра, пока говорится о небольшом движении. Это свидетельствует о том, что оккупанты выдохлись и не имеют много техники.
  • Перед этим 11 апреля в районе железной дороги в Мариуполе прогремели взрывы. Стоит заметить, что там оккупанты возводят пути в Тельмановском районе. Ведь враги хотят построить железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом. Именно поэтому строят пути от Ростова до Крыма.
  • Кроме того, оккупанты решили считать иностранцами тех, кто не получил российский паспорт. Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал, что такое правило враги вводят с 1 июля.