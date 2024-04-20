Причиною може бути те, що зараз загарбники перекидають танки через Нікольський район на північ Донецької області. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Росіяни перекидають танки

Петро Андрющенко зазначив, що сьогодні в окупантів триває велике перекидання танків через Нікольський район на північ Донецької області. Зокрема, частково через Маріуполь.

Те, чого ми боялися понад усе. Зараз притягнули 8 лафетів з танками з технікою обслуговування. Їдуть тягачі, на них їдуть танки, а за ними йдуть вантажівки, на яких везуть і гусениці, і дві частини двигунів. Це означає, що кудись танковий підрозділ повністю поїхав. Частково з новими позначками,

– пояснив він.

Зокрема, і через Маріуполь поїхали великі КамАЗи з боєкомплектами. Всі вони рухаються саме на північ Донецької області. Тобто на Волноваху, Вугледар, Курахівський напрямок їде досить велике підкріплення.

Тому, можливо, саме з цим пов'язане підняття гелікоптерів. Можливо, у Маріуполі загарбники щось перевантажували. Однак достовірна причина наразі невідома.

"Але дійсно цілий день було патрулювання. Це дивно. Спочатку вони пішли на північ, на Донецьк, оголосили ракетну небезпеку. Наші люди бачили, як вони розвернулись над районом. По часу це сходиться. Фактично над містом кружляли, а потім знову пішли на Ростов-на-Дону. У місті їх не залишилось", – додав радник мера.

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