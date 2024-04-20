Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що росіяни намагаються приховати наслідки вибухів, щоб не було ніякого розголосу.

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Вдається знищувати і досить далекі об'єкти

Як наголосив Забавін, Сили оборони України мають змогу знищувати об'єкти окупантів по всій території Маріупольського району. Бувало, що фіксували навіть прильоти у Новоазовському районі, який є найближчим до кордонів країни-агресорки.

Окупанти не мають змогу протидіяти цьому у повному обсязі. Думаю, що росіяни з жахом чекають, коли партнери передадуть Україні відповідну допомогу. Тоді "бавовни" на тимчасово окупованих територіях буде більше,

– сказав Забавін.

Після прильотів окупанти не вигадують нічого нового. Зазвичай вони розповідають, що "усі цілі були збиті". Це – типова поведінка для росіян. Населення ж спокійно сприймає ці вибухи. Вони добре пам'ятають, як росіяни стирали їхнє місто з усієї можливої зброї упродовж кількох місяців.

Ситуація в Маріуполі: коротко