Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что россияне пытаются скрыть последствия взрывов, чтобы не было никакой огласки.

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Удается уничтожать и достаточно далекие объекты

Как отметил Забавин, Силы обороны Украины имеют возможность уничтожать объекты оккупантов по всей территории Мариупольского района. Бывало, что фиксировали даже прилеты в Новоазовском районе, который является ближайшим к границам страны-агрессора.

Оккупанты не имеют возможности противодействовать этому в полном объеме. Думаю, что россияне с ужасом ждут, когда партнеры передадут Украине соответствующую помощь. Тогда "хлопка" на временно оккупированных территориях будет больше,

– сказал Забавин.

После прилетов оккупанты не придумывают ничего нового. Обычно они рассказывают, что "все цели были сбиты". Это – типичное поведение для россиян. Население же спокойно воспринимает эти взрывы. Они хорошо помнят, как россияне стирали их город из всего возможного оружия в течение нескольких месяцев.

Ситуация в Мариуполе: кратко