Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що безпілотник вивів з ладу агрегат із виробництва щебеню. Росіяни використовували його для будівництва залізниці.

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Деталі наслідків удару по кар'єру

Андрющенко сподівається, що зупинка агрегату сповільнить будівництво залізничного сполучення Донецьк – Волноваха – Маріуполь. Оскільки Кальчикський гранітний кар'єр – єдиний канал постачання щебеню, який застосовується для зведення нових ділянок, зокрема доріг та залізниці.

Для росіян – це несподіванка. Тому що безпілотник прилетів зовсім з іншого напрямку. Вони очікували з боку Вугледара чи Волновахи, тобто нашої підконтрольної території. А завітав БпЛА з тилу, знаючи, що там є. Перепрошую, але вже з "г*вна та палок" навчилися збирати дрони,

– наголосив Петро Андрющенко.

Кар'єр досі зачинений, а росіяни у стані "заперечення". Ходять по селу Гранітне та вже четверте за останні дні "трусять" місцевих жителів. Тобто приліт серйозний. Вдалося вивести з ладу агрегат, який переробляє граніт на щебінь.

До чого призведе завершення зведення залізниці

Андрющенко зазначив, що останніми днями окупанти забирають лише те, що було на складах. Наявного щебеню не вистачить до закінчення будівництва залізниці. Наскільки швидко вони зможуть полагодити агрегат, це велике питання.

Оскільки на Кальчикському гранітному кар'єрі старе обладнання з радянських часів. Глобально його не використовували з 2012 року, бо якість щебеню гірша за теперішніми нормами зведення українських доріг. Але росіянам і таке згодиться.

Будемо сподіватися, що будівництво залізниці сповільниться хоч на кілька тижнів. Вони її дуже швидко будують. Жодного оптимізму немає. Якщо не буде ураження з боку Сил оборони України, то добудують. Навіть не хочеться про це казати, що буде,

– наголосив Петро Андрющенко.

Якщо раніше у Маріуполі фіксували величезні колони техніки, то завдяки залізниці її буде набагато більше. З цим дуже складно боротися, оскільки поїзд, який перевозить техніку, можна заховати в тунель. А "викурити" його звідти можна хіба що ядерною зброєю.

Росія зводить нові залізничні сполучення через ТОТ