Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что беспилотник вывел из строя агрегат по производству щебня. Россияне использовали его для строительства железной дороги.

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Детали последствий удара по карьеру

Андрющенко надеется, что остановка агрегата замедлит строительство железнодорожного сообщения Донецк – Волноваха – Мариуполь. Поскольку Кальчикский гранитный карьер – единственный канал поставки щебня, который применяется для возведения новых участков, в частности дорог и железной дороги.

Для россиян – это неожиданность. Потому что беспилотник прилетел совсем с другого направления. Они ожидали со стороны Угледара или Волновахи, то есть нашей подконтрольной территории. А прилетело БПЛА с тыла, зная, что там есть. Извините, но уже из "г*вна и палок" научились собирать дроны,

– отметил Петр Андрющенко.

Карьер до сих пор закрыт, а россияне в состоянии "отрицания". Ходят по селу Гранитное и уже четвертый раз за последние дни "трусят" местных жителей. То есть прилет серьезный. Удалось вывести из строя агрегат, который перерабатывает гранит на щебень.

К чему приведет завершение строительства железной дороги

Андрющенко отметил, что в последние дни оккупанты забирают лишь то, что было на складах. Имеющегося щебня не хватит до окончания строительства железной дороги. Насколько быстро они смогут починить агрегат, это большой вопрос.

Поскольку на Кальчикском гранитном карьере старое оборудование с советских времен. Глобально его не использовали с 2012 года, потому что качество щебня хуже нынешних норм возведения украинских дорог. Но россиянам и такое сгодится.

Будем надеяться, что строительство железной дороги замедлится хоть на несколько недель. Они ее очень быстро строят. Никакого оптимизма нет. Если не будет удара со стороны Сил обороны Украины, то достроят. Даже не хочется об этом говорить, что будет,

– отметил Петр Андрющенко.

Если раньше в Мариуполе фиксировали огромные колонны техники, то благодаря железной дороге ее будет гораздо больше. С этим очень сложно бороться, поскольку поезд, который перевозит технику, можно спрятать в тоннель. А "выкурить" его оттуда можно разве что ядерным оружием.

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