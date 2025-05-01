Американское издание Bloomberg 25 апреля выпустило материал с тревожным содержанием: якобы из-за прекращения американской помощи Украина становится легкой мишенью для кибератак со стороны России. На фоне политических изменений в Вашингтоне американская поддержка, которая годами была фундаментом киберзащиты Украины, стремительно угасает.

Администрация Дональда Трампа, не скрывающая желания свернуть международную помощь, поставила под угрозу десятки проектов, от которых зависела цифровая безопасность страны. И хотя союзники и частные компании пытаются подхватить инициативу, масштабы потери впечатляют.

В материале 24 Канала читайте о том, какой инфраструктуре угрожают российские кибератаки и усилились ли они в последнее время.

Киберзащита под угрозой из-за политических изменений в Вашингтоне

Американская помощь в области кибербезопасности долгие годы оставалась ключевым элементом в защите Украины от российских атак. Но с приходом администрации Дональда Трампа поддержка начала стремительно сворачиваться. Сокращение финансирования и приостановление программ ощущаются по всему миру, однако именно в Украине их влияние оказалось особенно разрушительным, пишет Bloomberg.

Кроме военной и разведывательной помощи, администрация Трампа заморозила и киберподдержку. Вашингтон также давит на Владимира Зеленского, требуя согласиться на предложенный мирный план, который многие расценивают как выгодный для Кремля.

За последние пять лет Агентство США по международному развитию (USAID) вложило более 200 миллионов долларов в развитие украинской кибербезопасности. Свою роль в поддержке также играли Агентство национальной безопасности США и Киберкомандование.



Помощь включала обучение, поставку оборудования и консультации для правительственных учреждений, энергетических компаний, банковского сектора и даже ядерных объектов.

Впрочем, после создания Департамента эффективности правительства (DOGE) во главе с Илоном Маском USAID претерпело масштабные сокращения. Маск обвинил агентство в продвижении радикальной левой политики во всем мире, хотя доказательств этому не предоставил. Параллельно вице-президент Джей Ди Вэнс пригрозил, что США могут полностью выйти из мирного процесса, если Киев и Москва не согласятся на условия Белого дома.

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Остановленные проекты и неизвестное будущее

По словам источников, знакомых с ситуацией, десятки специалистов в США и Украине, которые работали на проектах по кибербезопасности, были вынуждены прекратить работу. Многие запланированные поставки компьютерного оборудования, защитных систем и программного обеспечения так и не состоялись.

Внезапное и без предупреждения закрытие проектов создало серьезные вызовы,

– приводит Bloomberg слова украинского киберэксперта Егора Аушева.

По его словам, Украина оказалась в ситуации, когда становится легкой мишенью для атак со стороны России.

USAID финансировало крупные инициативы, в частности контракт на 128 миллионов долларов с консалтинговой компанией DAI Global, направленный на защиту критической инфраструктуры. Проект должен был продолжаться до 2026 года, однако после замораживания средств большинство работ остановилась. Среди объектов, подлежащих защите, были компания "Укрэнерго", налоговая служба, несколько министерств, а также аэропорты и Чернобыльская АЭС.



Другие американские подрядчики, например CRDF Global, которые работали над созданием центров киберопераций при СНБО, также прекратили работу. Судьба этих инициатив пока неопределенная.

Кроме внутренних проектов, пострадало и международное сотрудничество. Так называемый Таллиннский механизм, который предусматривал привлечение около 200 миллионов долларов для поддержки кибербезопасности Украины (из которых половину должна была предоставить Америка), тоже оказался под угрозой: после смены администрации финансирование было заморожено.

Частный сектор и союзники пытаются заполнить пробелы

Несмотря на сокращение поддержки США, Украина все еще получает помощь от частных компаний и партнерских стран. Великобритания, Канада и Япония увеличили свои взносы для поддержки украинских инициатив в сфере киберзащиты. Однако по масштабам эта помощь пока не может сравниться с американской.

Частные компании, среди которых Mandiant, Palo Alto Networks и Symantec, продолжают сотрудничать с Украиной через объединение Cyber Defense Assistance Collaborative (CDAC). По данным исполнительного директора CDAC Грега Ретрея, стоимость помощи уже достигла около 40 миллионов долларов.

Ретрей подчеркнул, что на фоне уменьшения правительственного финансирования вклад частного сектора становится еще более важным. Однако даже несмотря на усилия партнеров и компаний, потеря масштабной и системной поддержки США делает страну более уязвимой перед постоянными угрозами со стороны России.

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Массовый технический сбой парализовал цифровые сервисы: что произошло

Днем 26 апреля Украина столкнулась с масштабным сбоем, который не был кибератакой. Из-за сбоя перестали работать сразу несколько критических цифровых сервисов.

Пользователи по всей стране сообщали о недоступности приложения "Дия", проблемах с оплатой картами, а также перебоях в работе терминалов "Новой почты". Временно были недоступны и сервисы банков, электронные очереди в ЦПАУ и функции идентификации граждан через государственные реестры.



Как выяснилось, причина инцидента – не кибератака, как могло показаться на первый взгляд, а технический сбой в дата-центре De Novo, который является ключевым облачным провайдером для многих госсервисов и бизнеса. По словам директора по маркетингу компании Дмитрия Бахмацкого, во время плановой замены источников бесперебойного питания в одном из технических помещений произошло аварийное отключение электроэнергии. Это повлекло за собой временную остановку работы серверов.



Хотя сервисы удалось частично восстановить уже через несколько часов, инцидент обнажил слабые места в структуре цифровой инфраструктуры страны.

Реакция парламента

Народный депутат Александр Федиенко, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации, после события 26 апреля обратил внимание на потенциальные риски для оборонных систем в результате сбоев или кибератак.

В своей заметке он отметил, что сбой задел гражданские сервисы – банковские, почтовые, реестровые, – но, вероятно, под угрозой могут быть и системы, которые имеют значение для военной инфраструктуры.

Основная причина сбоя – отключение света в дата-центре (De Novo). Проблемы возникли во время замены источников бесперебойного питания. Все сервисы, которые я перечислял выше, – это все гражданская компонента, и, откровенно, меня это не очень трогает, потому что я всегда имею при себе наличные и бумажный паспорт.

По словам Федиенко, вопрос будет изучен Комитетом по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Отдельная критика прозвучала в адрес оборонного ведомства, которое, по словам депутата, должно больше внимания уделять альтернативным системам и не сводить все к единой цифровой платформе.

В то же время Федиенко похвалил компанию De Novo за оперативную реакцию – благодаря четким протоколам восстановления, инфраструктура была отлажена в сжатые сроки.

Растет ли количество кибератак

24 Канал обратился к Госспецсвязи за комментарием о том, повлияло ли прекращение помощи от США на кибербезопасность Украины. Однако в службе ответили, что "вопросы международной технической помощи не относятся к компетенции Госспецсвязи".

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Количество вражеских кибератак постоянно увеличивается. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, в 2024 году обработала 4315 киберинцидентов. Это на 69,8% больше, чем годом ранее. Если говорить о 2025 году, то с 1 января по 29 апреля 2025 года включительно CERT-UA уже обработала 2065 киберинцидентов, что на 76% больше, чем было зафиксировано за аналогичный период 2024 года. Эта динамика демонстрирует устойчивое наращивание масштабов киберактивности, особенно в контексте войны и гибридных угроз,

– добавили в Госспецсвязи в ответ на запрос 24 Канала.

На международном саммите по кибербезопасности в Польше Игорь Мальченюк, директор Департамента киберзащиты Госспецсвязи, заявил, что количество критических атак существенно уменьшилось благодаря международному сотрудничеству, в том числе с частным сектором.

Мальченюк также отметил, что атаки направлены на ключевые сферы: государственное управление, оборону, энергетику, связь, транспорт и ИТ. Перебои в этих секторах могут вызвать цепные сбои в инфраструктуре. Украина же уже имеет ценный опыт киберсопротивления и готова делиться им с партнерами.