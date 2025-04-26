Заметим, что причина сбоя остается неизвестной. Когда именно полностью восстановят работу сервисов – тоже неизвестно, передает 24 Канал.
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С самого утра 26 апреля украинцы жалуются на масштабный сбой. Не работают терминалы, приложение "Новая почта" и Дія.
Заметим, что причина сбоя остается неизвестной. Когда именно полностью восстановят работу сервисов – тоже неизвестно, передает 24 Канал.
Смотрите также В Укрзализныце рассказали, была ли утечка данных о пассажирах и грузах во время кибератаки