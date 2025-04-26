Заметим, что причина сбоя остается неизвестной. Когда именно полностью восстановят работу сервисов – тоже неизвестно, передает 24 Канал.

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