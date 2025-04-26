Зауважимо, що причина збою залишається невідомою. Коли саме повністю відновлять роботу сервісів – теж невідомо, передає 24 Канал.

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Що відомо про масштабний збій в Україні

Вранці 26 квітня українці почали масово скаржитися на збій в роботі терміналів: не можна розрахуватися карткою ні в магазині, ні в метро. Крім того, не працюють Google та Apple Pay.

Також спостерігаються проблеми з поповненням карти та безготівкою оплатою в таксі. Крім того, є збій в додатках Дія та "Нова Пошта".

Дія не працює / Скриншот

Українці також скаржаться, що відмовляються працювати деякі банківські додатки.

Яка причина масштабного збою

У пресслужбі "Нової Пошти" дійсно підтвердили, що сервіси компанії тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника.

Це не хакерська атака.Станом на 9:00 суботи, 26 квітня, проблема усувається. Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00,

– наголосили у компанії.

Там додали, що про оновлення інформації будуть сповіщати додатково.