Зауважимо, що причина збою залишається невідомою. Коли саме повністю відновлять роботу сервісів – теж невідомо, передає 24 Канал.
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Що відомо про масштабний збій в Україні
Вранці 26 квітня українці почали масово скаржитися на збій в роботі терміналів: не можна розрахуватися карткою ні в магазині, ні в метро. Крім того, не працюють Google та Apple Pay.
Також спостерігаються проблеми з поповненням карти та безготівкою оплатою в таксі. Крім того, є збій в додатках Дія та "Нова Пошта".
Дія не працює / Скриншот
Українці також скаржаться, що відмовляються працювати деякі банківські додатки.
Яка причина масштабного збою
У пресслужбі "Нової Пошти" дійсно підтвердили, що сервіси компанії тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника.
Це не хакерська атака.Станом на 9:00 суботи, 26 квітня, проблема усувається. Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00,
– наголосили у компанії.
Там додали, що про оновлення інформації будуть сповіщати додатково.