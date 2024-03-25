Російський диктатор Владімір Путін 18 березня заявив про будівництво залізничної гілки від Ростова-на-Дону на півдні Росії через тимчасово окуповані території України до Криму. Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

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За словами Путіна, нова лінія у підсумку повинна досягти Севастополя і покликана забезпечити дублювання керченського мосту. Перша завершена ділянка залізниці нібито відновила доступ до Бердянська. Втім у розвідці наголошують, що існуюча залізниця проходить через територію, яку можуть вражати високоточні ударні системи великої дальності.

Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.

Це майже напевно один із найбільших інфраструктурних проєктів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, яке було перервано через бойові дії за межами Донецька,

– йдеться у звіті.

Ймовірно, на даному етапі однією з головних цілей нової гілки буде підтримка російської військової інфраструктури в Маріуполі.

Що зараз відбувається в тимчасово окупованому Бердянську