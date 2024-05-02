За інформацією ЗМІ, "приліт" та пожежа в Бердянську сталися в мікрорайоні Колонія. Раніше повідомлялось, що саме там, на території заводу "Дормаш" окупанти влаштували базу для ремонту військової техніки.
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Кадри пожежі у Бердянську оприлюднив і радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. На місце події вже попрямували пожежні та "швидкі".
В мікрорайоні Колонія після вибуху почалась пожежа / Фото: Петро Андрющенко
Окупанти очікувано вже почали виправдовуватися та розповсюджувати версію про те, що в Бердянську не сталось нічого критичного.
Перший вибух пролунав о 20:15, після чого почав "горіти комиш". До слова, саме таку версію тепер просуваює і місцева окупаційна влада,
– написав Андрющенко.
Вибухи в Маріуполі
Вже згодом, близько 21:23 Петро Андрющенко повідомив про серію вибухів в Маріуполі. За його словами, в місті пролунало три вибухи.
Три вибухи. Не чутно на Лівобережному. Один звук виходу, два по характеру схожі на приліт,
– додав радник мера Маріуполя.
Що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях
- Окупанти використовують ударні безпілотники над Запорізькою АЕС. Ворог навмисно обладнав пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора атомної електростанції. Траєкторія польоту російського БпЛА пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога.
- Росіяни на окупованій території будують залізничну альтернативу Кримському мосту. Залізниця має з'єднати територію Росії з Маріуполем, а також з Донецьком, Волновахою та іншими окупованими населеними пунктами.
- Росіяни продовжують задешево "продавати" нерухомість українців на окупованих територіях. Одразу за Маріуполем вони почали пропонувати росіянам вигідно придбати житло в Авдіївці.