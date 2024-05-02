Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що поки не фіксується великого переміщення резервів і живої сили. Але як тільки певне накопичення є, про це одразу стає відомо зі звітів Генштабу, адже зростає кількість російських втрат.

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Росія збільшила тиск на Вугледар

Останнім часом дуже посилена авіація противника. Навіть вже були помітні пуски балістики з території Маріупольського району, тобто російські повітряні сили дійсно активізувались.

Живу силу стягують на північ, на кордон з Волноваським районом, а потім починають частинами кидати на фронт. До того ж зараз активніше заговорили про тиск ворога на Вугледар.

Де розташований Вугледар: дивіться на карті

"Ми всі кажемо про наступ на Часів Яр – це також правда, але з іншого боку, дуже велика кількість ресурсів зосереджена саме на Вугледарі. Нарешті про це почали згадувати й звертати увагу на це місто", – зауважив Андрющенко.

Залишається сподіватися, що ворог не просунеться та не захопить населений пункт. Адже поруч є важлива залізнична дорога, тому росіяни роблять спроби наступати.

Потрібен акцент саме на авіації

Варто розуміти, що просування окупантів буде доти, доки ми не зможемо побороти їхню авіацію. Зараз ворожі літаки практично безкарно літають та скидають КАБи, які знищують все та не дають змоги закріпитися нашим військовим.

Нам треба закрити повітряний простір, бо вони справді знахабніли. Я кажу абсолютно свідомо, що жоден літак ще так далеко не залітав, як за останній місяць. Мені здається, що так помалу вони скоро почнуть залітати до самої лінії боєзіткнення,

– наголосив Андрющенко.

Це означає, що ворог розуміє, що зараз ми не маємо чим відповідати та не можемо закрити небо. Тільки коли це станеться, тоді окупанти не матимуть змоги атакувати, знищувати наші укріплення і ситуація зміниться на користь України.

На думку Андрющенка, ключове питання зараз не в тактиці, стратегії, керівництві, укріпленнях, а в наявності засобів для захисту неба. Про це варто пам'ятати й не піддаватися панічним настроям, які вміло намагається посіяти ворог.

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