Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что пока не фиксируется большого перемещения резервов и живой силы. Но как только определенное накопление есть, об этом сразу становится известно из отчетов Генштаба, ведь растет количество российских потерь.

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Россия увеличила давление на Угледар

В последнее время очень усилена авиация противника. Даже уже были заметны пуски баллистики с территории Мариупольского района, то есть российские воздушные силы действительно активизировались.

Живую силу стягивают на север, на границу с Волновахским районом, а потом начинают частями бросать на фронт. К тому же сейчас активнее заговорили о давлении врага на Угледар.

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"Мы все говорим о наступлении на Часов Яр – это также правда, но, с другой стороны, очень большое количество ресурсов сосредоточено именно на Угледаре. Наконец об этом начали вспоминать и обращать внимание на город", – отметил Андрющенко.

Остается надеяться, что враг не продвинется и не захватит населенный пункт. Ведь рядом есть важная железная дорога, поэтому россияне делают попытки наступать.

Нужен акцент именно на авиации

Стоит понимать, что продвижение оккупантов будет до тех пор, пока мы не сможем побороть их авиацию. Сейчас вражеские самолеты практически безнаказанно летают и сбрасывают КАБы, которые уничтожают все и не дают возможности закрепиться нашим военным.

Нам надо закрыть воздушное пространство, потому что они действительно обнаглели. Я говорю абсолютно сознательно, что ни один самолет еще так далеко не залетал, как за последний месяц. Мне кажется, что так понемногу они скоро начнут залетать до самой линии боестолкновения,

– подчеркнул Андрющенко.

Это означает, что враг понимает, что сейчас мы не имеем, чем отвечать, и не можем закрыть небо. Только когда это произойдет, тогда оккупанты не смогут атаковать, уничтожать наши укрепления и ситуация изменится в пользу Украины.

По мнению Андрющенко, ключевой вопрос сейчас не в тактике, стратегии, руководстве, укреплениях, а в наличии средств для защиты неба. Об этом стоит помнить и не поддаваться паническим настроениям, которые умело пытается посеять враг.

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