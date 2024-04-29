Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что Пушилиным понемногу заменяют Рамзана Кадырова. Вероятно, это связано с состоянием здоровья самопровозглашенного лидера Чечни.

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Обратите внимание! По данным расследования российских оппозиционных журналистов, в январе 2019 года Рамзану Кадырову впервые диагностировали "некроз поджелудочной железы". Однако проблемы со здоровьем отрицает как самопровозглашенный лидер Чечни, так и его окружение. Сейчас Москва имеет задачу – подготовиться к смене власти в Чечне.

Значение города в пропаганде врага

Мариуполь дважды имел значение в российской пропаганде. Прежде всего, оккупанты отомстили. Это связано с полком "Азов" и тем, как он оборонял город. Его захватчики боятся больше всего.

Они (россияне – 24 Канал) оккупировали город и очень хвастались этим, потому что долгая осада. Однако потом они вообще забыли о Мариуполе,

– сказал Андрющенко.

Важно! Оборона Мариуполя продолжалась 86 дней. 82 из них – в полном окружении. Силы врага преобладали в несколько раз.

После того как украинские военные частично разрушили Крымский мост, стало понятно, что захватчикам нужна большая военно-логистическая база в Приазовье – в удобном городе. Там, где есть порт и должна быть железная дорога.

"Со стороны глобальной пропаганды, Мариуполь понемногу исчезает. Там появляется то Бахмут, то Авдеевка. Здесь ключевой вопрос том, что они делают из города Мариуполя "второй Севастополь", – подчеркнул советник городского головы.

Однако на побережье Азовского моря. Из этого города россияне хотят сделать большую портовую и военную базу в Донецкой области, которая могла бы обеспечивать потребности российской армии.

"Учитывая такое направление, очень сложно с пропагандистскими нарративами, чтобы не переусердствовать. Если ты понял, кого тебе есть потребность заселять в город, здесь уже не до публичной рекламы", – добавил Андрющенко.

В то же время Мариуполь еще продолжает условно контролировать Рамзан Кадыров. Все потому, что их конфликт с Пушилиным еще не разрешен.

Кадыровцы торчат на комбинате Ильича, понемногу его выпиливают и понемногу пытаются партизанским способом выпиливать также комбинат "Азовсталь". Война за это продолжается,

– добавил Петр Андрющенко.

Междоусобицы в Мариуполе

Криминалитет, который контролирует Мариуполь, приближен к главному разведывательному управлению минобороны России. Фактически в городе сошлось слишком много интересов с политической стороны, и никто не хочет уступать.

"Деньги действительно слишком большие. Ни одного другого города, где вкладываются такие огромные деньги российского федерального бюджета, в принципе, не существует. Битва неизбежна. В ближайшее время мы, думаю, окажемся именно в серии определенных убийств, подрывов или еще чего-то", – отметил советник городского головы Мариуполя.

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