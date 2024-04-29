Это станет возможным благодаря военной помощи, которую Украина вскоре получит от партнеров. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Новая железная дорога россиян будет в зоне поражения ВСУ

По словам Плетенчука, новая железная дорога россиян располагается значительно ближе к линии боевого соприкосновения, чем Крымский мост.

Учитывая ту помощь, которую мы должны получить, можно сказать, что эта зона оказывается в зоне поражений. Но, конечно, железную дорогу они строят, и у них есть все шансы ее достроить,

– заявил он.

Плетенчук отметил, что железнодорожное сообщение имеет одно весомое преимущество, как инструмент военной логистики, ведь ее можно довольно быстро восстановить.

"Враг это прекрасно понимает. Поэтому они ее строят и строят, в том числе понимая, что мост и под угрозой, и не может сейчас обеспечить (потребности России – 24 Канал)", – отметил начальник Центра стратегических коммуникаций.

Он добавил, что сейчас у россиян нет уверенности в устойчивости Крымского моста, поэтому он не может обеспечивать оккупационные войска в полном объеме.

Потому, что если машинами еще по нему можно ездить, даже военными грузовиками, то полноценный железнодорожный состав, даже цистерны с топливом, стоят на Тамани месяцами. Их не пропускают на мост, потому что нет уверенности у российского оккупанта, что выдержит мост после того, как получил повреждения в результате совместной операции СБУ и ВМС,

– сообщил Плетенчук.

Новая железная дорога россиян: что известно