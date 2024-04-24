Но не только зерно похищают россияне с украинских территорий. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, назвав, что именно враг доставляет через порт.

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Как Россия использует мариупольский порт

Депутат Мариупольского горсовета отметил, что российские оккупанты не способны на всю мощность запустить порт, и вряд ли смогут в будущем. Чтобы компенсировать, враг использует небольшие корабли.

Они перевозят боевые комплекты наряду со строительными материалами через порт. На обратном пути также не идут пустыми, а вывозят зерно и металл,

– отметил Дмитрий Забавин.

Россияне режут на лом 2 металлургических предприятия в Мариуполе и доставляют его в направлении России.

Обратите внимание! Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты в прошлом году собрали и вывезли с временно оккупированных территорий Украины 4,8 миллиона тонн украинского зерна.

Захватчики вынужденно используют припортовую инфраструктуру. Ведь если бы этого не делали, тогда логистический путь по автодороге достиг бы критического предела.

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