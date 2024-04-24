Но не только зерно похищают россияне с украинских территорий. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, назвав, что именно враг доставляет через порт.
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Как Россия использует мариупольский порт
Депутат Мариупольского горсовета отметил, что российские оккупанты не способны на всю мощность запустить порт, и вряд ли смогут в будущем. Чтобы компенсировать, враг использует небольшие корабли.
Они перевозят боевые комплекты наряду со строительными материалами через порт. На обратном пути также не идут пустыми, а вывозят зерно и металл,
– отметил Дмитрий Забавин.
Россияне режут на лом 2 металлургических предприятия в Мариуполе и доставляют его в направлении России.
Захватчики вынужденно используют припортовую инфраструктуру. Ведь если бы этого не делали, тогда логистический путь по автодороге достиг бы критического предела.
Актуальные новости о ситуации в Мариуполе
- Кроме плана запустить железнодорожное сообщение из России в Мариуполь, россияне хотят построить автодорогу, в обход города. Таким образом оккупанты планируют снизить нагрузку на дорогу из Ростовской области через города Новоазовск и Мариуполь. Однако планам препятствуют постоянные взрывы и сами же россияне, которые все разворовывают.
- Россияне продолжают перемещать технику и живую силу из Крыма через Мариуполь. Стягивают, вероятно, под Часов Яр. Также частично усиливается движение на Марьинку и Курахово. На Запорожское направление также перебрасывают силы и средства, но это не сопоставимо с движением, который происходит на север.
- Недавно немецкая компания Knauf попала под огонь критики, поскольку помогала россиянам восстанавливать уничтоженный ими же Мариуполь. Впоследствии стало известно, что производитель стройматериалов полностью сворачивает свою деятельность на российском рынке после более 30 лет работы.