Та не лише збіжжя викрадають росіяни з українських територій. Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, назвавши, що саме ворог доставляє через порт.
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Як Росія використовує маріупольський порт
Депутат Маріупольської міськради зазначив, що російські окупанти не здатні на всю потужність запустити порт, і навряд чи зможуть у майбутньому. Аби компенсувати, ворог використовує невеликі кораблі.
Вони перевозять бойові комплекти наряду з будівельними матеріалами через порт. На зворотному шляху також не йдуть порожніми, а вивозять зерно та метал,
– наголосив Дмитро Забавін.
Росіяни ріжуть на брухт 2 металургійних підприємства у Маріуполі та доставляють його у напрямку Росії.
Загарбники вимушено використовують припортову інфраструктуру. Адже якби цього не робили, тоді логістичний шлях автодорогою сягнув би критичної межі.
Актуальні новини про ситуацію в Маріуполі
- Окрім плану запустити залізничне сполучення з Росії до Маріуполя, росіяни хочуть побудувати автошлях, оминаючи місто. У такий спосіб окупанти планують знизити навантаження на дорогу з Ростовської області через міста Новоазовськ та Маріуполь. Проте планам перешкоджають постійні вибухи та самі ж росіяни, які все розкрадають.
- Росіяни продовжують переміщувати техніку та живу силу з Криму через Маріуполь. Стягують, ймовірно, під Часів Яр. Також частково посилюється рух на Мар'їнку та Курахове. На Запорізький напрямок також перекидають сили та засоби, але це не зіставно з рухом, який відбувається на північ.
- Нещодавно німецька компанія Knauf потрапила під вогонь критики, оскільки допомагала росіянам відбудовувати знищений ними ж Маріуполь. Згодом стало відомо, що виробник будматеріалів повністю згортає свою діяльність на російському ринку після понад 30 років роботи.