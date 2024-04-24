Та не лише збіжжя викрадають росіяни з українських територій. Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, назвавши, що саме ворог доставляє через порт.

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Як Росія використовує маріупольський порт

Депутат Маріупольської міськради зазначив, що російські окупанти не здатні на всю потужність запустити порт, і навряд чи зможуть у майбутньому. Аби компенсувати, ворог використовує невеликі кораблі.

Вони перевозять бойові комплекти наряду з будівельними матеріалами через порт. На зворотному шляху також не йдуть порожніми, а вивозять зерно та метал,

– наголосив Дмитро Забавін.

Росіяни ріжуть на брухт 2 металургійних підприємства у Маріуполі та доставляють його у напрямку Росії.

Зверніть увагу! Центр національного спротиву повідомив, що окупанти минулого року зібрали та вивезли з тимчасово окупованих територій України 4,8 мільйона тонн українського зерна.

Загарбники вимушено використовують припортову інфраструктуру. Адже якби цього не робили, тоді логістичний шлях автодорогою сягнув би критичної межі.

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