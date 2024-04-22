Чому компанія виходить з Росії

Відтак, стало відомо, що німецький виробник будматеріалів Knauf повністю згортає свою діяльність в Росії після понад 30 років роботи на російському ринку. Зазначається, що компанія так і не назвала причини виходу з Росії. Лише заявила, що це відбувається на тлі "поточних подій".

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Зокрема, у заяві компанії наголошується, що вона вирішила передати місцевому менеджменту весь бізнес. Включно з видобутком, виробництвом і продажем для того, щоб зберегти робочі місця більш ніж 4 000 співробітників.

Зауважте! Відповідне рішення ще чекає на схвалення російською владою. За даними ЗМІ, Knauf вже поінформувала Кремль.

Що за скандал з будівництвом у Маріуполі

Як стало відомо, на початку квітня з’явилось розслідування, яке виявило, що компанії Knauf та WKB Systems будують об'єкти в Маріуполі. Своєю чергою, у Knauf заперечили свою участь у будівельних роботах в захопленому Росією українському місті.

З лютого 2022 року компанія Knauf більше не експортує товари з Росії і не імпортує їх у Росію,

– заявила представниця пресслужби Knauf.

Після появи розслідування в уряді Німеччини заявили, що митна служба та прокуратура мають з'ясувати, чи порушили німецькі компанії санкції.