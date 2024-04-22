Почему компания выходит из России

Поэтому, стало известно, что немецкий производитель стройматериалов Knauf полностью сворачивает свою деятельность в России после более 30 лет работы на российском рынке. Отмечается, что компания так и не назвала причины выхода из России. Лишь заявила, что это происходит на фоне "текущих событий".

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В частности, в заявлении компании отмечается, что она решила передать местному менеджменту весь бизнес. Включая добычей, производством и продажей для того, чтобы сохранить рабочие места более чем 4 000 сотрудников.

Заметьте! Соответствующее решение еще ждет одобрения российскими властями. По данным СМИ, Knauf уже проинформировала Кремль.

Что за скандал со строительством в Мариуполе

Как стало известно, в начале апреля появилось расследование, которое выявило, что компании Knauf и WKB Systems строят объекты в Мариуполе. В свою очередь, в Knauf отрицают свое участие в строительных работах в захваченном Россией украинском городе.

С февраля 2022 года компания Knauf больше не экспортирует товары из России и не импортирует их в Россию,

– заявила представительница пресс-службы Knauf.

После появления расследования в правительстве Германии заявили, что таможенная служба и прокуратура должны выяснить, нарушили ли немецкие компании санкции.