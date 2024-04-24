Про це у розмові з 24 Каналом розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він уточнив, що свою зупинку окупанти роблять у Маріупольському районі.

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Куди рухаються росіяни

Основний напрям руху окупантів – на Часів Яр. Туди вони тягнуть техніку та живу силу. Зокрема, техніку ворог тягне з тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Також частково посилюється рух на Мар'їнку та Курахово.

"Я думаю, всі бачать, де саме гаряча фаза війни на сьогоднішній день. Це не означає, до речі, що немає руху, наприклад, на Запорізький напрям – є і туди потрохи. Везуть паливо, боєкомплекти. Але це не співставно з рухом, який відбувається на північ. З іншого боку будемо відверті – не так багато ресурсу насправді зараз у росіян. Зокрема, живої сили, щоб глобально тиснути. І це незрівнянно менше, аніж та кількість підкріплень і переміщень, яка була під час початку Авдіївського наступу", – зауважив Андрющенко.

Однак окупанти намагаються прискоритися і зробити максимум до того, як нам надійде міжнародна допомога, зокрема від США.

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