Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що в окупованому місті люди встають у довжелезні черги за талончиками для отримання послуг. В місті вирує дефіцит товарів.
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Справжнє безумство
За словами Забавіна, в окупованому Маріуполі відбувається безумство. Коли цілий віцепрем'єр приїжджає відкривати в Маріуполь один дитячий садок, це вже каже про те, який є гуманітарний стан в місті. До окупації Маріуполя, коли після реконструкції відкривалися школи, дитячі садки – це було подією, але не пафосом. Росіяни ж після відкриття кожного "туалету" перерізають червону стрічку.
Депутат Маріупольської міської ради згадав нещодавні випадок, коли чиновника окупаційної адміністрації, керівника окупаційного транспортного підприємства, який разом з Путіним відкривав в прямому ефірі перший трамвай в Маріуполі, засудили до чотирьох років позбавлення волі в колонії суворого режиму за крадіжку
Якщо самі окупанти саджають своїх за крадіжки, то якого масштабу вона повинна була бути, щоб це відбулось,
– зазначив Забавін.
Черги та дефіцит
За словами депутата Маріупольської міської ради, росіяни відкривають один трамвай, чи дитячий садочок, а черги на отримання хоч якоїсь допомоги становлять 500 – 1000 людей. Мешканці окупованого міста займають їх вночі, щоб отримати талончик на те, щоб потім прийти й отримати послугу.
Уявіть, до якого абсурду все прийшло, Росія принесла на окуповані території радянщину, якій притаманні черги та дефіцити,
– прокоментував депутат Маріупольської міської ради.
Окупований маріуполь: останні новини
- Вранці 19 квітня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали три вибухи над Маріупольським металургійним комбінатом імені Ілліча. Щонайменше один пропущений удар був по пункту керування росіян.
- Українці в Маріуполі, які досі не отримали російські паспорти зазнають утисків від росіян. Інакше з 1 липня вони будуть вважатись іноземними громадянами.
- Журналістське розслідування викрило, що низка німецьких компаній допомагає Росії у так званій "реконструкції" Маріуполя. Уряд Німеччини застеріг німецький бізнес від участі у будь-яких російських проєктах на території захопленого міста.