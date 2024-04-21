Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу, что в оккупированном городе люди встают в длинные очереди за талончиками для получения услуг. В городе бушует дефицит товаров.

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Настоящее безумие

По словам Забавина, в оккупированном Мариуполе происходит безумие. Когда целый вице-премьер приезжает открывать в Мариуполь один детский сад, это уже говорит о том, какое гуманитарное состояние в городе. До оккупации Мариуполя, когда после реконструкции открывались школы, детские сады – это было событием, но не пафосом. Россияне же после открытия каждого "туалета" перерезают красную ленточку.

Депутат Мариупольского городского совета вспомнил недавние случай, когда чиновника оккупационной администрации, руководителя оккупационного транспортного предприятия, который вместе с Путиным открывал в прямом эфире первый трамвай в Мариуполе, приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима за кражу

Если сами оккупанты сажают своих за кражи, то какого масштаба она должна была быть, чтобы это произошло,

– отметил Забавин.

Очереди и дефицит

По словам депутата Мариупольского городского совета, россияне открывают один трамвай, или детский сад, а очереди на получение хоть какой-то помощи составляют 500 – 1000 человек. Жители оккупированного города занимают их ночью, чтобы получить талончик на то, чтобы потом прийти и получить услугу.

Представьте, до какого абсурда все пришло, Россия принесла на оккупированные территории советчину, которой присущи очереди и дефициты,

– прокомментировал депутат Мариупольского городского совета.

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