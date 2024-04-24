Приблизно 12 потужних вибухів чули навіть у Маріуполі – населений пункт, який атакували Збройні Сили, розміщений за 40 кілометрів від міста. Також гучні звуки чули й у Бердянську.
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Деталі атаки ЗСУ
Вночі 24 квітня приблизно о 1:20 Сили оборони завдали шість ударів по базуванню окупантів у селі Бабах-Тарама. Попередньо відомо про одного загиблого, а також про не менш як 15 поранених.
Всі – особи офіцерського складу. Про це місце неодноразово ми надавали інформацію спонсорам "КамьІш горит" – нарешті долетіло,
– написав Андрющенко.
Водночас радник мера Маріуполя розповів й про непрямі наслідки атаки. Мангушська та Нікольска частини райони терміново передислокують війська з території ферм та складів у лісосмуги – окупанти прагнуть уникнути удару Storm Shadow.
Варто зазначити, що після вибухів російські моніторингові пабліки намагалися списати все на "роботу Торнадо-С з ракетами дальністю у 300 кілометрів" по місту Курахово. Звісно, справжню причину вони обачливо вирішили приховати.
Новини окупованих територій
- У тимчасово окупованому Маріуполі в ніч проти 23 квітня спалахнула пожежа. На Лівобережжі палав приліт, однак росіяни намагалися списати це то на "грім", то на "горіння очерету". Цікаво те, що біля місця пожежі й близько немає водойми і тим паче – очерету.
- Росіяни на окупованій території облаштовують залізницю, що має з'єднати територію Росії з Маріуполем, а також з Донецьком, Волновахою та іншими містами. Ймовірно, ворог може закінчити будівництво вже у другій половині травня – якщо не втрутяться Збройні Сили.
- Вранці 19 квітня в місті пролунали вибухи. Місцеві чули їх в районі Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. Відомо, що один з ударів був по пункту керування росіян. Пізніше стало відомо, що російські сили протиповітряної оборони атакували керівництво батальйону.