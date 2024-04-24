Приблизно 12 потужних вибухів чули навіть у Маріуполі – населений пункт, який атакували Збройні Сили, розміщений за 40 кілометрів від міста. Також гучні звуки чули й у Бердянську.

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Деталі атаки ЗСУ

Вночі 24 квітня приблизно о 1:20 Сили оборони завдали шість ударів по базуванню окупантів у селі Бабах-Тарама. Попередньо відомо про одного загиблого, а також про не менш як 15 поранених.

Всі – особи офіцерського складу. Про це місце неодноразово ми надавали інформацію спонсорам "КамьІш горит" – нарешті долетіло,

– написав Андрющенко.

Водночас радник мера Маріуполя розповів й про непрямі наслідки атаки. Мангушська та Нікольска частини райони терміново передислокують війська з території ферм та складів у лісосмуги – окупанти прагнуть уникнути удару Storm Shadow.

Варто зазначити, що після вибухів російські моніторингові пабліки намагалися списати все на "роботу Торнадо-С з ракетами дальністю у 300 кілометрів" по місту Курахово. Звісно, справжню причину вони обачливо вирішили приховати.

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