У Маріуполі вночі проти 23 квітня прогриміли вибухи. Також відомо про масштабне займання на території міста.

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Ймовірно, був приліт

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі написав, що все місто могло спостерігати, як на Лівобережжі палав приліт. Росіяни заявили, що звук, який чули місцеві – просто грім.

Трохи пізніше окупанти сказали, що у місті "горів очерет".



У Маріуполі спалахнула пожежа / Фото Петра Андрющенка

При тому, що в місті пожежі ані очерету, ані річки, ані калюжі з жабою. Навіть фонтану нема,

– висміяв він загарбників.

Внаслідок прильоту є поранені

За інформацією від Маріупольського Спротиву, з місця влучання в Лівобережному районі після пожежі вивезли поранених на трьох вантажівках “Урал” в бік Новоазовська.

Це означає, що вони або у важкому стані та їх приймуть у маріупольському шпиталі, або загиблі.

Окупанти, своєю чергою, щоб замовчати приліт, повідомили про ліквідацію пожежі в Кальміуському районі.

Одна проблема – приліт і пожежа відбувались в Лівобережному районі, щонайменш за 11 кілометрів від місця, зазначеного пропагандистами,

– написав Андрющенко.

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