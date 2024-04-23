Найімовірніше російські війська намагалися обірвати зв'язок для поширення власної пропаганди. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає 24 Канал.

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Окупанти намагаються поширювати свою пропаганду

На думку Євлаша, росіяни не могли випадково поцілити по телевежі у Харкові, ще й точнісінько у її середину.

Найімовірніше ворог мав на меті перебити зв'язок, аби поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити мовлення української держави,

– зазначив речник.

Він також додав, що наразі встановлюється тип ракети, якою поцілили у телевежу. Наразі є декілька версій, втім, потрібно дочекатися рішення експертів, які дослідивши уламки, визначать тип ракети, якою завдали удару.

Атака на Харківську телевежу: що відомо