Аналітики ISW стверджують, що наземна атака на Харків є малоймовірною, якщо Україна вчасно отримає додаткову військову допомогу від США. Там також зазначають, що Кремль своїми ударами по місту та інформаційною кампанією намагається посіяти паніку серед місцевих.

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Навіщо окупанти сіють паніку серед місцевих

Аналітики зазначають, що кремль проводить скоординовану повітряну та інформаційну операції зі знищення Харкова для того, щоб переконати українців у необхідності покинути місто напередодні можливого майбутнього наступу Росії на місто.

За оцінками Інституту вивчення війни, ймовірність успішного наземного наступу Росії на Харків є дуже низькою, якщо Україна швидко отримає відновлену військову допомогу від США.

Продовження своєчасної військової допомоги США та Заходу, зокрема, надання систем ППО та ракет, матиме вирішальне значення для оборони Харкова,

– зазначили там.

Тому Росія посилює удари та інформаційні операції проти українців у Харкові, щоб скористатися обмеженими можливостями української протиповітряної оборони та посиленням напруженості в Україні у відносно короткий проміжок часу до прибуття військової допомоги від США у прифронтові райони.

Як приклад інформаційної кампанії там навели слова російського пропагандиста Владіміра Салавйова, який заявляв про знищення Харкова "квартал за кварталом", попереджаючи українських цивільних про необхідність негайного від'їзду з міста.

Аналітики також вказують на те, що російські війська могли обстріляти телевежу у Харкові, щоб спровокувати паніку серед місцевого населення. Ця стратегія вже застосовувалася на початку вторгнення, коли схожий удар був відбитий на Київ.

Удар по телевежі у Харкові: що відомо